В Казахстане разработали правила кремации и размещения крематориев

Согласно документу, кремация будет проводиться в соответствии с волеизъявлением покойного и согласия его родственников. В процессе будут учитываться вероисповедание, обычаи и традиции, при этом деятельность крематориев и колумбариев должна соответствовать санитарным, природоохранным и градостроительным нормам.

В проекте установлены минимальные расстояния для размещения крематориев и колумбариев от жилых и социальных объектов:

Крематории: расстояние не менее 100 метров от жилых зданий.

Колумбарии: допустимо размещение на специально выделенных участках, в том числе за пределами кладбищ, на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов, школ, детских садов, больниц и других социальных объектов.

Колумбарии также можно будет располагать на стенах скорби и обособленных территориях.

Проект допускает, что урны с прахом после кремации могут быть захоронены как в колумбариях, так и в обычных могилах на кладбищах.

Для работников крематориев предусмотрены строгие санитарные требования. Персонал, участвующий в процессе кремации, должен быть вакцинирован от столбняка и сибирской язвы. Спецодежду после каждого использования планируется подвергать обязательной дезинфекции.

Проект документа сейчас находится на стадии обсуждения.

О том, что в столице началось строительство крематория мы писали еще в 2022 году, однако на сегодняшний день в Казахстане нет действующих патологоанатомических бюро с утилизацией биологических и медицинских отходов.