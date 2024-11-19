В Казахстане разработали правила кремации и размещения крематориев

В Министерстве здравоохранения Казахстана разработали правила размещения и работы крематориев и колумбариев. Проект изменений в санитарно-эпидемиологические требования к кладбищам и похоронным объектам опубликован на платформе «Открытые НПА», передает ИА «NewTimes.kz».
Согласно документу, кремация будет проводиться в соответствии с волеизъявлением покойного и согласия его родственников. В процессе будут учитываться вероисповедание, обычаи и традиции, при этом деятельность крематориев и колумбариев должна соответствовать санитарным, природоохранным и градостроительным нормам.
В проекте установлены минимальные расстояния для размещения крематориев и колумбариев от жилых и социальных объектов:
Колумбарии также можно будет располагать на стенах скорби и обособленных территориях.
Проект допускает, что урны с прахом после кремации могут быть захоронены как в колумбариях, так и в обычных могилах на кладбищах.
Для работников крематориев предусмотрены строгие санитарные требования. Персонал, участвующий в процессе кремации, должен быть вакцинирован от столбняка и сибирской язвы. Спецодежду после каждого использования планируется подвергать обязательной дезинфекции.
Проект документа сейчас находится на стадии обсуждения.
О том, что в столице началось строительство крематория мы писали еще в 2022 году, однако на сегодняшний день в Казахстане нет действующих патологоанатомических бюро с утилизацией биологических и медицинских отходов.
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