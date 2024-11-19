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19.11.2024, 18:26

Какие данные по активам казахстанцев будет получать Минфин от банков

Новости Казахстана 0 495

В Комитете госдоходов (КГД) ответили, какие данные Министерство финансов будет получать от банков второго уровня о казахстанцах, освобожденных от обязательного всеобщего декларирования, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Во время пресс-конференции руководитель управления администрирования доходов физических лиц КГД Дина Кусаинова пояснила, что в рамках концепции 2010 года предполагалось, что казахстанцы должны указывать в декларации все свое имущество, включая остатки на банковских счетах, сведения о недвижимости и транспортных средствах.

Однако в 2020 году было принято решение освободить граждан от указания этих данных.

"Мы освобождаем гражданских лиц от указания всего этого в декларации, потому что уже имеем эти сведения. Для тех, кто предоставил форму 250 декларации, мы получили остатки на банковских счетах от банков второго уровня. Допустим, я, как госслужащая, в 2021 году предоставила декларацию, но не указывала квартиру, машину, потому что эти данные уже имеются в уполномоченных органах. Остатки на моем банковском счете также переданы в органы госдоходов банками, так как зарплата поступает на карту", - сообщила Кусаинова.

По ее словам, министерство будет получать от банков информацию об остатках на счетах граждан.

"Те, кто не вошел в систему всеобщего декларирования на 1 января 2025 года, мы должны будем получить эти сведения, чтобы зафиксировать, с чем человек зашел", - пояснила она.

Ранее в КГД ответили, кому нужно будет сдавать обязательную декларацию в Казахстане.

Напомним, накануне Президент Касым-Жомарт Токаев сделал важное заявление о декларациях казахстанцев, выступая на форуме работников сельского хозяйства. Глава государства поручил пересмотреть вопрос необходимости сдачи деклараций рядовыми гражданами.

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Первый этап декларирования стартовал 1 января 2021 года. Декларации начали сдавать лица, занимающие ответственную должность в госструктурах, и их супруги.

На втором этапе - с 1 января 2023 года - декларации стали сдавать бюджетники, госслужащие и работники квазигоскомпаний вместе с супругами.

Третий этап всеобщего декларирования начался 1 января 2024 года: очередь сдавать декларацию пришла для бизнесменов - руководителей, учредителей и участников юрлиц вместе с супругами, индивидуальных предпринимателей и их супругов. Требование также распространяется на бездействующие и приостановленные предприятия.

На заключительном этапе декларации должны были сдавать все остальные казахстанцы.

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