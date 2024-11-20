Двух казахстанцев лишили свободы за разговоры в чат-рулетке

В Генеральной прокуратуре сообщили о вступлении в силу двух решений суда, по которым двоих жителей Петропавловска осудили за сепаратистскую деятельность, передает Tengrinews.kz .

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В ноябре 2024 года вступили в законную силу два приговора Петропавловского городского суда, которыми двое жителей региона осуждены за сепаратистскую деятельность к реальному лишению свободы.

"Последние отрицали, что посредством видеохостинга YouTube на сайте "Чат Рулетка" совершили пропаганду нарушения целостности Республики Казахстан, неприкосновенности и неотчуждаемости ее территории. Однако неопровержимыми доказательствами послужили материалы, опубликованные в социальных сетях Instagram и TikTok. Ответственность за совершение таких действий, согласно статье 180 Уголовного кодекса Республики Казахстан, предусматривает только одно наказание - лишение свободы", - говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры.

По официальным данным, отбывать наказание осужденные будут в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

В 2024 году судами Северо-Казахстанской области по фактам разжигания межнациональной розни и сепаратизма рассмотрено 10 уголовных дел в отношении 14 лиц.