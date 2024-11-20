Какие SMS-коды можно сообщать третьим лицам в Казахстане

Мошенничество с онлайн-кредитами стало одной из главных угроз для казахстанцев. При этом активно используются SMS-коды, которые могут быть строго секретными. Об этом читайте на NUR.KZ.
Например, с их помощью оформляются госуслуги, подтверждается согласие на финансовую операцию, а также удостоверяется факт принятия посылки при курьерской доставке.
При этом важно понимать, что есть коды, которые можно передавать, и те, которые ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать третьим лицам – они могут грозить навязыванием на казахстанцев чужих кредитов.
Сервисы, использующие SMS-коды для подтверждения авторизации или подписания услуги, указывают в своих сообщениях меры безопасности для пользователей.
Так, обычно в таких сообщениях, кроме самого кода, в начале или в конце размещается текст на подобие "Не сообщайте этот код никому, даже сотруднику банка/компании!" или "В целях безопасности никому не сообщайте этот код!" и так далее.
Это прямо указывает на запрет о распространении такой информации. Обычно SMS-коды, которые ни в коем случае нельзя сообщать никому, поступают от:
Во всех указанных случаях строго запрещено сообщать полученные SMS-коды кому-либо. Это может нести угрозу личным данным, а также привести к оформлению мошеннических займов на имя жертвы.
Пароли от SMS-сообщений или уведомлений в приложениях маркетплейсов можно сообщать только в тех случаях, когда это указывается в самом сообщении.
Например, такие случаи встречаются при доставке товаров курьерами, а в самом сообщении может быть текст: "Никогда не говорите код, пока не получили заказ" или "Сообщите код курьеру поле получения и проверки заказа".
Однако важно учитывать, что мошенники могут приехать под видом курьера и запросить неожиданно пришедший SMS-код – жертве вручают коробку под видом доставки, а поступивший код на самом деле может оказаться ключом доступа к банковским данным или подтверждением финансовой операции.
Иногда от мошенников может прийти сообщение о якобы посылке. Поэтому, если неожиданно пришел SMS-код, то следует насторожиться и не сообщать его третьим лицам. А код для реального курьера нужно передавать устно и только после проверки товара/посылки.
Также важно помнить, что нельзя сообщать коды по телефону (и в мессенджерах), даже если звонящий представляется сотрудником банка или другой организации.
Комментарии0 комментарий(ев)