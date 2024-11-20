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20.11.2024, 07:43

Какие SMS-коды можно сообщать третьим лицам в Казахстане

Новости Казахстана 0 263

Мошенничество с онлайн-кредитами стало одной из главных угроз для казахстанцев. При этом активно используются SMS-коды, которые могут быть строго секретными. Об этом читайте на NUR.KZ.

Иллюстративное фото: Oscar Wong/Getty Images
Иллюстративное фото: Oscar Wong/Getty Images
SMS-коды – это цифровой инструмент, который используется различными организациями для подтверждения действий пользователя или сделки.

Например, с их помощью оформляются госуслуги, подтверждается согласие на финансовую операцию, а также удостоверяется факт принятия посылки при курьерской доставке.

При этом важно понимать, что есть коды, которые можно передавать, и те, которые ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать третьим лицам – они могут грозить навязыванием на казахстанцев чужих кредитов.

Какие SMS-коды нельзя сообщать никому

Сервисы, использующие SMS-коды для подтверждения авторизации или подписания услуги, указывают в своих сообщениях меры безопасности для пользователей.

Так, обычно в таких сообщениях, кроме самого кода, в начале или в конце размещается текст на подобие "Не сообщайте этот код никому, даже сотруднику банка/компании!" или "В целях безопасности никому не сообщайте этот код!" и так далее.

Это прямо указывает на запрет о распространении такой информации. Обычно SMS-коды, которые ни в коем случае нельзя сообщать никому, поступают от:

  • банков и финансовых организаций – это могут быть одноразовые пароли для входа в интернет-банкинг и личный аккаунт, коды для подтверждения переводов, оплат, кредитов или других финансовых операций;
  • номера 1414 – обычно это коды, связанные с доступом к личной информации или для получения госуслуг;
  • социальных сетей и почтовых сервисов для авторизации – в них может отсутствовать предупреждение о нераспространении, но если сообщить такой код третьим лицам, то злоумышленники смогут получить доступ к вашим аккаунтам;
  • различных сервисов для подтверждения изменения пароля или восстановления доступа – например, при смене пароля в сервисах, где привязан ваш номер телефона;
  • систем 3D-Secure – такие коды используются для подтверждения покупок в Интернете. Если вы их передадите, деньги могут быть списаны с вашего счета.

Во всех указанных случаях строго запрещено сообщать полученные SMS-коды кому-либо. Это может нести угрозу личным данным, а также привести к оформлению мошеннических займов на имя жертвы.

Когда можно делиться кодом

Пароли от SMS-сообщений или уведомлений в приложениях маркетплейсов можно сообщать только в тех случаях, когда это указывается в самом сообщении.

Например, такие случаи встречаются при доставке товаров курьерами, а в самом сообщении может быть текст: "Никогда не говорите код, пока не получили заказ" или "Сообщите код курьеру поле получения и проверки заказа".

Однако важно учитывать, что мошенники могут приехать под видом курьера и запросить неожиданно пришедший SMS-код – жертве вручают коробку под видом доставки, а поступивший код на самом деле может оказаться ключом доступа к банковским данным или подтверждением финансовой операции.

Иногда от мошенников может прийти сообщение о якобы посылке. Поэтому, если неожиданно пришел SMS-код, то следует насторожиться и не сообщать его третьим лицам. А код для реального курьера нужно передавать устно и только после проверки товара/посылки.

Также важно помнить, что нельзя сообщать коды по телефону (и в мессенджерах), даже если звонящий представляется сотрудником банка или другой организации.

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