Сколько сейчас стоят квартиры в Казахстане

Средняя стоимость квартир в Казахстане варьируется от 13 млн до 25 млн тенге в зависимости от количества комнат. Хотя в некоторых городах цены могут быть в разы выше. Подробности читайте на NUR.KZ.
Между тем даже текущую стоимость жилья в некоторых городах страны можно назвать крайне высокой. Как отмечает портал "Крыша", средние по Казахстану цены предложений на квартиры разной комнатности сегодня такие:
Впрочем, в некоторых крупных городах ценники гораздо выше. Безусловным лидером здесь является Алматы, где за 1-комнатную квартиру просят в среднем 24 млн тенге, за 2-комнатную – 36 млн тенге, а за 3-комнатную – 44 млн тенге.
Для понимания: такой дорогой недвижимости больше нет нигде. Даже в Астане цены заметно ниже. В столице 1-комнатная квартира стоит в среднем 18 млн тенге, 2-комнатная – 26,8 млн тенге, а 3-комнатная – 39,5 млн тенге.
Еще больше видна разница, если проанализировать цены на недвижимость в Кызылорде. Здесь продается самое дешевое жилье в Казахстане. 3-комнатная квартира в городе стоит в среднем 16 млн тенге, то есть примерно на 8 млн дешевле, чем алматинская "однушка".
|Средние цены на квартиры в Казахстане (в ноябре 2024 года)
|Город
|1-комнатная
|2-комнатная
|3-комнатная
|Астана
|18 млн
|26,8 млн
|39,5 млн
|Алматы
|24 млн
|36 млн
|44 млн
|Актау
|11,4 млн
|16 млн
|24,8 млн
|Актобе
|12,3 млн
|18 млн
|25,9 млн
|Атырау
|15 млн
|23 млн
|28 млн
|Жезказган
|9,8 млн
|14 млн
|23 млн
|Караганда
|12,5 млн
|16,8 млн
|24,5 млн
|Кокшетау
|11,5 млн
|16 млн
|20,5 млн
|Қонаев
|15 млн
|20 млн
|25 млн
|Костанай
|14,4 млн
|19,9 млн
|26,2 млн
|Кызылорда
|7,5 млн
|12 млн
|16 млн
|Павлодар
|12,3 млн
|18 млн
|23,5 млн
|Петропавловск
|12,6 млн
|18,5 млн
|25,4 млн
|Семей
|11,9 млн
|17,5 млн
|23,5 млн
|Талдыкорган
|10,5 млн
|14,8 млн
|21 млн
|Тараз
|9,5 млн
|14 млн
|21 млн
|Туркестан
|12,5 млн
|18 млн
|23 млн
|Уральск
|12 млн
|17,5 млн
|25 млн
|Усть-Каменогорск
|12,5 млн
|19,3 млн
|27,5 млн
|Шымкент
|15,5 млн
|22,5 млн
|28,5 млн
|По данным портала "Крыша"
Примечательно, что в целом пока серьезного роста цен на жилье в Казахстане не наблюдается. По итогам октября аналитики зафиксировали небольшой прирост в 1% за месяц. Официальные данные вовсе показывают снижение цен на вторичном рынке (на 0,4%) и небольшой прирост на первичном (на 0,6%).
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