Сколько сейчас стоят квартиры в Казахстане

Средняя стоимость квартир в Казахстане варьируется от 13 млн до 25 млн тенге в зависимости от количества комнат. Хотя в некоторых городах цены могут быть в разы выше. Подробности читайте на NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Между тем даже текущую стоимость жилья в некоторых городах страны можно назвать крайне высокой. Как отмечает портал "Крыша", средние по Казахстану цены предложений на квартиры разной комнатности сегодня такие:

1-комнатная – 13 млн тенге;

2-комнатная – 19 млн тенге;

3-комнатная – 25 млн тенге.

Впрочем, в некоторых крупных городах ценники гораздо выше. Безусловным лидером здесь является Алматы, где за 1-комнатную квартиру просят в среднем 24 млн тенге, за 2-комнатную – 36 млн тенге, а за 3-комнатную – 44 млн тенге.

Для понимания: такой дорогой недвижимости больше нет нигде. Даже в Астане цены заметно ниже. В столице 1-комнатная квартира стоит в среднем 18 млн тенге, 2-комнатная – 26,8 млн тенге, а 3-комнатная – 39,5 млн тенге.

Еще больше видна разница, если проанализировать цены на недвижимость в Кызылорде. Здесь продается самое дешевое жилье в Казахстане. 3-комнатная квартира в городе стоит в среднем 16 млн тенге, то есть примерно на 8 млн дешевле, чем алматинская "однушка".

Средние цены на квартиры в Казахстане (в ноябре 2024 года) Город 1-комнатная 2-комнатная 3-комнатная Астана 18 млн 26,8 млн 39,5 млн Алматы 24 млн 36 млн 44 млн Актау 11,4 млн 16 млн 24,8 млн Актобе 12,3 млн 18 млн 25,9 млн Атырау 15 млн 23 млн 28 млн Жезказган 9,8 млн 14 млн 23 млн Караганда 12,5 млн 16,8 млн 24,5 млн Кокшетау 11,5 млн 16 млн 20,5 млн Қонаев 15 млн 20 млн 25 млн Костанай 14,4 млн 19,9 млн 26,2 млн Кызылорда 7,5 млн 12 млн 16 млн Павлодар 12,3 млн 18 млн 23,5 млн Петропавловск 12,6 млн 18,5 млн 25,4 млн Семей 11,9 млн 17,5 млн 23,5 млн Талдыкорган 10,5 млн 14,8 млн 21 млн Тараз 9,5 млн 14 млн 21 млн Туркестан 12,5 млн 18 млн 23 млн Уральск 12 млн 17,5 млн 25 млн Усть-Каменогорск 12,5 млн 19,3 млн 27,5 млн Шымкент 15,5 млн 22,5 млн 28,5 млн По данным портала "Крыша"

Примечательно, что в целом пока серьезного роста цен на жилье в Казахстане не наблюдается. По итогам октября аналитики зафиксировали небольшой прирост в 1% за месяц. Официальные данные вовсе показывают снижение цен на вторичном рынке (на 0,4%) и небольшой прирост на первичном (на 0,6%).