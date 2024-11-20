Зависимость от зарубежной военной техники: что тормозит развитие оборонной промышленности Казахстана?

Снизить зависимость от импортных поставок – одна из важнейших задач, стоящих перед правительством. Но есть в Казахстане сфера, импортозависимость которой – тайна, скрытая от обывателя за семью печатями. Это – оборонно-промышленный комплекс. При этом депутаты регулярно возмущаются тем, что при наличии собственных производств, получающих огромные ассигнования из бюджета для нужд армии регулярно приобретается зарубежная техника. Что нужно казахстанской армии от отечественных заводов выяснял «Голос народа» .

Коллаж: Голос народа

Какую военную технику производит Казахстан?

Более 10 лет назад в Казахстане решили создавать собственный оборонно-промышленный комплекс. Был запущен завод по производству бронетранспортеров, модернизированы существовавшие еще при СССР производства радиотехнического оборудования и другие.

Потратила страна на это миллиарды, и до сих пор все предприятия ОПК регулярно субсидируются: производство дорогое, а товар стратегический.

В министерстве обороны нашему изданию сообщили, что ведомство активно сотрудничает с отечественным оборонно-промышленным комплексом в интересах Вооруженных Сил.

При этом закуп техники и вооружения ведется через министерство промышленности и строительства.

«ОПК выпускает оптико-электронные системы, бронированные колесные машины и бронетранспортеры, автоматизированные системы управления, военные корабли водоизмещением до 200 тонн, осуществляет производство и техническое сопровождение вертолетов ЕС145 Eurocopter, производство и ремонт средств противовоздушной обороны, радиостанций КВ (короткие волны) и УКВ (ультра короткие волны) диапазонов, патроны к стрелковому оружию, снаряжение и обмундирование для военнослужащих и другие», – привели обширный список закупаемого у отечественных производителей в Минобороны.

Кроме того, проведены войсковые испытания беспилотных систем отечественной разработки, по результатам которых беспилотная система «Sunqar» принята на вооружение Вооруженных Сил.

Как отмечают в ведомстве, за годы независимости оборонная промышленность добилась определенных успехов в части производства и увеличения локализации востребованной в армии продукции.

Однако по расчетам аналитиков (ссылка) основу боевой техники, стоящей на вооружении ВС Казахстана, составляет техника, доставшаяся нашей стране в наследство от Советского Союза.

А сейчас, при наличии собственного производства, военные ждут поступления в войсковые соединения бронетранспортеры, беспилотники и самолеты, произведенные, как у нас, так и в странах НАТО и Китае.

По сообщениям министерства обороны Казахстана, в 2024 году в армию поставят как минимум две разновидности бронетранспортеров. Одни, «Арлан» местного производства. Другие - «Otokar Cobra 2». Их производит Турция.

Нет альтернативы или Зачем Казахстану турецкая Cobra – 2?

Как заверили нас в Минобороны, покупать турецкие БТР, при наличии производства отечественных, они просто вынуждены.

«Приобретение вооружения осуществляется в соответствии с техническим заданием структурного подразделения (заказчика), в интересах которого оно приобретается. В период проработки вопроса приобретения необходимого вооружения, техническому заданию соответствовали бронемашины «Cobra-2», которые имеют преимущества (плавающий, усилена противоминная и противофугасная защита и другие)», – объяснили в ведомстве.

Проще говоря, отечественные «Арланы» под требования нуждающегося в БТР воинского подразделения в тот момент просто не подошли.

Сколько именно турецкой техники и за какую итоговую сумму приобрел Казахстан в итоге – неизвестно. Поскольку данные сведения относятся к закрытой информации и не подлежат открытому опубликованию.

Но, как рассказали нашему журналисту в минобороны, БТР – это не все, что купили военные в Турции.

В настоящее время осуществлен закуп разведывательно-ударного беспилотного авиационного комплекса «ANKA».

Также продолжаются консультации военных специалистов по многоцелевому ударному вертолету Т129 «АТАК».

Поскольку как признали в ведомстве, на сегодняшний день производство тяжелых беспилотников в Казахстане отсутствует.

«Вместе с тем, ряд отечественных производителей занимается разработкой и производством беспилотников различного класса. При этом, отечественные производители стремятся наращивать производственные мощности и расширять их линейку», – дали понять, что не все так плохо в отечественном оборонно-промышленном комплексе в Минобороны.

Находятся в проработке и проекты по БПЛА «Skylark-1LEX» мобильному комплексу радиотехнической разведки и подавления, системе управления авиабомбами и другие.

Но вместе с тем, по словам военных, у них зачастую просто нет альтернатив импортному производству. Сегодня в Казахстане отсутствуют предприятия по производству современной авиационной техники, техники ПВО, артиллерийского вооружения и танков.

При этом сколько техники и откуда было приобретено – военная тайна.

Есть лишь общие сведения.

К примеру, из значимых зарубежных покупок последнего времени можно отметить приобретение самолетов военно-транспортной авиации L-410 UVP-E20 Чешской Республикой.

Кроме Турции и Чехии, Казахстан активно покупает технику во Франции. По заключенному в 2021 году контракту скоро будут получены тяжелые военно-транспортные самолеты производства концерна «Airbus Defense & Space» А400М «Atlas». Продолжается поставка РЛС GM-403.

Нам также раскрыли и подробности сотрудничества с другими странами.

«Обсуждены ряд вопросов военного сотрудничества с Исламской Республикой Пакистан о возможности поставки некоторых образцов вооружений. Расширено взаимодействие по военно-техническому сотрудничеству с Азербайджаном. В рамках двустороннего взаимодействия с оборонным ведомством США проведены консультации по оснащению американскими образцами вооружения и военной техники и военным имуществом», – проинформировали в ведомстве.

Что в Минобороны говорили публично о закупе военной техники?

Напомним, что еще в 2022 году отвечая на критику СМИ о закупе иностранной военной техники для Казахстана Минобороны прокомментировало свою позицию так:

«Ни министр обороны, ни какое-либо должностное лицо, только специально созданный коллегиальный орган, на основе оценок военных экспертов, ученых, боевого состава Вооруженных сил и характере возможных боевых действий определяют, какое вооружение и какую технику приобретать. Ни одна страна мира подробно не объясняет, почему приобретается то или иное вооружение, той или иной модели, типа и количества».

Можно ли считать, что закуп или «обмен» военной техникой является просто бизнесом? Или же военно-техническое сотрудничество между странами способствует укреплению альянсов и политических отношений, что может быть выгодно в стратегическом плане? Или речь вообще идет о качестве?

Чтобы быть более близким к ответу, мы спросили в Минобороны, как в ведомстве оценивают качество казахстанской военной техники по сравнению с зарубежными аналогами?