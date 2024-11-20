Десять выходных: как отдохнут казахстанцы в первый месяц зимы

Таким образом, в декабре казахстанцы будут дополнительно отдыхать только на День Независимости - 16 декабря 2024 года, а значит:
- при пятидневной рабочей неделе – 14, 15, 16, декабря 2024 года будут выходными;
- при шестидневной рабочей неделе – 14 декабря рабочий день, 15 и 16 декабря выходные.
Всего количество выходных в первом зимнем месяце составит10 дней.
Кроме того, в декабре есть профессиональные и другие праздники. Несмотря на рабочие и выходные дни, их отмечают и поздравляют тех, кто к ним причастен.
Перечень профессиональных праздников публикуется в редакции приказа и.о. министра труда и соцзащиты населения РК №480 от 17.11.2023 года, который введен в действие со дня его первого официального опубликования:
- 5 декабря – День адвокатуры
- 6 декабря – День прокуратуры
- 15 декабря (третье воскресенье декабря) – День энергетика
- 20 декабря – День Государственной фельдъегерской службы РК
- 22 декабря – День архивиста
Также в декабре есть несколько международных праздников под эгидой ООН, которые, при желании, могут отметить и казахстанцы:
- 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом
- 2 декабря – Международный день борьбы за отмену рабства;
- Всемирный день будущего
- 3 декабря – Международный день инвалидов (День людей с инвалидностью)
- 4 декабря – Международный день банков
- 5 декабря – Всемирный день почвы; Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития (Всемирный день волонтеров)
- 7 декабря – Международный день гражданской авиации
- 9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией; Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления
- 10 декабря – День прав человека
- 11 декабря – Международный день гор
- 12 декабря – Международный день нейтралитета; Всемирный день всеобщего медицинского обеспечения
- 15 декабря – День образования организации ООН по охране окружающей среды (ЮНЕП стремится помочь миру достичь 17 целей в области устойчивого развития)
- 18 декабря – Международный день мигранта; Международный день арабского языка
- 19 декабря – День сотрудничества Юг – Юг Организации Объединенных Наций; День снабжения (ООН)
- 20 декабря – Международный день солидарности людей
- 27 декабря – Международный день готовности к эпидемиям
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