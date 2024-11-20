Десять выходных: как отдохнут казахстанцы в первый месяц зимы

Государственный праздник День Независимости отмечается в стране 16 декабря, в уходящем году это понедельник, - передает Almaty.tv .

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Таким образом, в декабре казахстанцы будут дополнительно отдыхать только на День Независимости - 16 декабря 2024 года, а значит:

при пятидневной рабочей неделе – 14, 15, 16, декабря 2024 года будут выходными;

при шестидневной рабочей неделе – 14 декабря рабочий день, 15 и 16 декабря выходные.

Всего количество выходных в первом зимнем месяце составит10 дней.

Кроме того, в декабре есть профессиональные и другие праздники. Несмотря на рабочие и выходные дни, их отмечают и поздравляют тех, кто к ним причастен.

Перечень профессиональных праздников публикуется в редакции приказа и.о. министра труда и соцзащиты населения РК №480 от 17.11.2023 года, который введен в действие со дня его первого официального опубликования:

5 декабря – День адвокатуры

6 декабря – День прокуратуры

15 декабря (третье воскресенье декабря) – День энергетика

20 декабря – День Государственной фельдъегерской службы РК

22 декабря – День архивиста

Также в декабре есть несколько международных праздников под эгидой ООН, которые, при желании, могут отметить и казахстанцы: