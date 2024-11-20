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20.11.2024, 09:57

Казахстанцев освободят от сдачи деклараций, но будут исключения

Новости Казахстана 0 436

В Министерстве финансов предложили сохранить обязанность по представлению деклараций для некоторых казахстанцев, передает Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Министерством финансов предложено сохранить обязанность по представлению декларации об активах и обязательствах (форма 250.00) для лиц, имеющих активы за рубежом, кандидатов на выборную должность, на занятие государственной должности и приравненных к ним, а также для желающих стать крупными участниками банков, рынка ценных бумаг, страховых организаций.

Граждане также могут добровольно подать декларацию об активах и обязательствах.

"Отмечаем, что обязанность по представлению ежегодной декларации о доходах и имуществе (ФНО 270.00) для госслужащих, руководителей, учредителей квазигосударственных и частных компаний (в том числе владельцев акций свыше 25 процентов и более), их супругов, также лиц, имеющих активы за пределами Республики Казахстан и (или) получивших доход, облагаемый самостоятельно, сохраняется", - говорится в сообщении.

Также сдавать декларацию хотят обязать людей, совершивших крупные приобретения стоимостью свыше 20 000 МРП (74 миллиона тенге).

Напомним, ранее в правительстве сделали важное заявление по всеобщему декларированию в Казахстане. 8 миллионов человек, которые должны были сдавать декларации в 2025 году, министр финансов предложил освободить от представления деклараций об активах и обязательствах.

В Комитете госдоходов также пояснили, кому все-таки нужно будет подавать обязательную декларацию. В Комитете также ответили на вопрос, нужно ли пенсионерам сдавать обязательную декларацию.

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