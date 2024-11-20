Казахстанцев освободят от сдачи деклараций, но будут исключения

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Министерством финансов предложено сохранить обязанность по представлению декларации об активах и обязательствах (форма 250.00) для лиц, имеющих активы за рубежом, кандидатов на выборную должность, на занятие государственной должности и приравненных к ним, а также для желающих стать крупными участниками банков, рынка ценных бумаг, страховых организаций.

Граждане также могут добровольно подать декларацию об активах и обязательствах.

"Отмечаем, что обязанность по представлению ежегодной декларации о доходах и имуществе (ФНО 270.00) для госслужащих, руководителей, учредителей квазигосударственных и частных компаний (в том числе владельцев акций свыше 25 процентов и более), их супругов, также лиц, имеющих активы за пределами Республики Казахстан и (или) получивших доход, облагаемый самостоятельно, сохраняется", - говорится в сообщении.

Также сдавать декларацию хотят обязать людей, совершивших крупные приобретения стоимостью свыше 20 000 МРП (74 миллиона тенге).

Напомним, ранее в правительстве сделали важное заявление по всеобщему декларированию в Казахстане. 8 миллионов человек, которые должны были сдавать декларации в 2025 году, министр финансов предложил освободить от представления деклараций об активах и обязательствах.

В Комитете госдоходов также пояснили, кому все-таки нужно будет подавать обязательную декларацию. В Комитете также ответили на вопрос, нужно ли пенсионерам сдавать обязательную декларацию.