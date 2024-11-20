Казахстан возьмет в долг еще 270 миллиардов

Международный банк реконструкции и развития предоставит Казахстану заем на 11 лет. Соответствующий законопроект депутаты Мажилиса приняли в работу, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Как сообщила депутат Мажилиса Татьяна Савельева, законопроект о ратификации соглашения о займе между Казахстаном и Международным банком реконструкции и развития внесен постановлением правительства 18 ноября 2024 года. Соглашение было заключено в Астане 11 октября 2024 года.

"Заем Международного банка реконструкции и развития предоставляется Республике Казахстан на сумму 84,9 миллиарда иен (270,8 миллиарда тенге - прим.) со сроком погашения 11 лет. Средства займа привлекаются для поддержания устойчивости экономики страны в рамках утвержденного размера дефицита республиканского бюджета на плановый период", - рассказала Татьяна Савельева на пленарном заседании Мажилиса.

Комитет по финансам и бюджету подготовит заключение по данному законопроекту.

Напомним, на прошлом заседании Мажилиса депутаты приняли в работу законопроект, который позволит ратифицировать соглашение о займе между Казахстаном и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ).

Заем Азиатского банка развития предоставляется Казахстану в сумме 52,3 миллиарда йен (167,4 миллиарда тенге - прим.) со сроком погашения 15 лет, включая льготный период до 1 июня 2027 года.