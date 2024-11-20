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20.11.2024, 13:03

Автономер из типографии: новые подробности курьезного случая озвучили в полиции Астаны

Новости Казахстана 0 353

17 ноября в Астане сотрудники патрульной полиции остановили водителя с госномером, напечатанным в типографии. Сегодня в полиции сообщили новые подробности по этому делу, передает NUR.KZ.

Кадр из видео: instagram.com/polk_pp_ast
Кадр из видео: instagram.com/polk_pp_ast
17 ноября в Астане сотрудники полка патрульной полиции на проспекте Тлендиева остановили автомобиль Nissan с госномером ручной работы. Сообщалось, что автомобиль был водворен на коммунальную стоянку.

Сегодня в пресс-службе полиции Астаны рассказали новые подробности по этому делу.

"В ходе проверки водитель сообщил, что самостоятельно изготовил дубликат номерного знака в типографии для дальнейшего использования. Кроме того, выяснилось, что он управлял транспортным средством, не имея водительского удостоверения.

По решению суда за управление автомобилем с заведомо поддельными государственными регистрационными номерами водителю назначен арест", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

Напомним, в феврале этого года в Таразе сотрудники полиции заметили автомобиль элитного класса с подложными номерами. В отношении водителя были составлены административные протоколы. По решению суда его лишили права управления транспортным средством на один год, а также арестовали на двое суток и оштрафовали на 15 МРП (55 380 тенге).

Также в Астане полицейские задержали 29-летнюю женщину на авто с подложными номерами. В салоне у нее нашли еще два номерных знака, один из которых – монгольский. Номера были изъяты. Машина - водворена на коммунальную штрафстоянку.

Добавим, согласно части 3 статьи 590 КоАП, установка на ТС заведомо подложных государственных регистрационных номерных знаков влечет штраф на физических лиц в размере 15 МРП (более 120 тысяч тенге).

В соответствии с частью 4 статьи 590 КоАП, управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными номерными знаками влечет административный арест до 5 суток и лишение права управления на год.

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