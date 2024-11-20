Банки Казахстана смогут блокировать переводы: новые правила

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

KCSD внес изменения в правила установления, поддержания и прекращения деловых отношений. Согласно новым поправкам, депозитарий может отказать в оказании услуг клиенту в случае, если это может повлечь реализацию любого из рисков, присущих деятельности Центрального депозитария, который был выявлен его работниками в рамках выполнения внутренних контрольных процедур.

"Поправки разработаны в целях минимизации рисков, присущих деятельности Центрального депозитария и возможных ввиду неисполнения требований OFAC (Управление по контролю над иностранными активами США), учетных организаций и/или обслуживающих банков при установлении ими требований, ограничений и/или особых условий, которые оказывают непосредственное влияние на деятельность Центрального депозитария", - сообщили в организации.

Поправки предусматривают:

нормы, обязывающие клиентов депозитария ограждать KCSD от претензий/исков со стороны их клиентов;

право KCSD в отказе от оказания услуги клиенту в случае, если это может повлечь реализацию любого из рисков, присущих деятельности депозитария, который был выявлен его работниками в рамках выполнения внутренних контрольных процедур.

Поправки вводятся в действие с 4 декабря.

Отметим, что депозитарий является ключевой инфраструктурной организацией казахстанского финансового рынка в сфере посттрейдинговых услуг. KCSD предлагает своим клиентам депозитарные, регистраторские и информационные услуги, а также обслуживание банковских счетов и услуги платежного агента. Он является уполномоченным депозитарием Нацбанка, Министерства финансов и местных исполнительных органов Казахстана.

Напомним, в конце октября Министерство финансов США наложило санкции на казахстанскую компанию. Kazstanex попала в санкционный список США как один из посредников в Центральной Азии для поставок станков в Россию. Позже несколько компаний из Казахстана оказались в санкционном списке Великобритании.