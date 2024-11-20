18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
497.26
525.21
4.97
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
20.11.2024, 13:39

Почему казахстанцам хотят запретить ввозить новые авто из-за рубежа, спросили главу Минфина

Новости Казахстана 0 553

Министра финансов Мади Такиева спросили о новой норме, по которой с 1 декабря физическим лицам запретят завозить в Казахстан автомобили младше трех лет, передает Tengri Auto.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Журналисты спросили министра, зачем вводятся эти правила.

"Сегодня этот вопрос в ведении нескольких министерств. Но вы слышали, вчера был поднят вопрос о необходимости пересмотреть, вновь вернуться к этому вопросу. Так как есть определенные риски. Поэтому этот вопрос пока открытый", - отметил Такиев.

Однако на вопрос, какие именно риски он имеет в виду, министр ответить не захотел. На прямой вопрос о том, связано ли это с повышением цен на автомобили на внутреннем рынке, он ответил отрицательно.

"Не повышение цен на авто. Есть вопрос, связанный с таможенными пошлинами... Много рисков, мы изучаем сейчас", - отметил он.

Говоря о пересмотре правила, Такиев имел в виду свое вчерашнее выступление на заседании правительства. Там он сообщил, что по нормам ЕЭК сейчас физлица могут подать декларацию и ввезти в Казахстан из третьей страны автомобиль для личного пользования. Однако, по словам министра, в таких случаях "имеются риски законодательного и иного характера". В связи с чем его министерство намерено дополнительно проработать этот вопрос.

Напомним, с 1 декабря в Казахстане вводится новое правило по ввозу автомобилей моложе трех лет. Теперь автомобили моложе 3 лет смогут ввозить только лица, которые официально указаны в документе ОТТС (Одобрение типа транспортного средства). Этот документ подтверждает соответствие автомобиля требованиям технического регламента. Проблема в том, что документ этот могут получить только юридические лица. Кроме того, есть и другие сложности. Подробнее читайте здесь.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Народ просто в ШОКе от таких нововведений.
20.11.2024, 10:48
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января 2025 года в Казахстане будут увеличены пенсии: кого это коснетсяНовости Казахстана
22.10.2024, 20:03 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
Водителя арестовали и лишили прав за стикер на госномерахНовости Казахстана
07.11.2024, 11:45 0
Рубли и российские флаги в Байконуре расстроили казахстанцевНовости Казахстана
30.10.2024, 12:12 0
"Успейте снять наличные с карт" - в Нацбанке Казахстана пояснили рассылкуНовости Актау
07.11.2024, 16:03 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...