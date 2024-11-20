Почему казахстанцам хотят запретить ввозить новые авто из-за рубежа, спросили главу Минфина

Министра финансов Мади Такиева спросили о новой норме, по которой с 1 декабря физическим лицам запретят завозить в Казахстан автомобили младше трех лет, передает Tengri Auto .

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Журналисты спросили министра, зачем вводятся эти правила.

"Сегодня этот вопрос в ведении нескольких министерств. Но вы слышали, вчера был поднят вопрос о необходимости пересмотреть, вновь вернуться к этому вопросу. Так как есть определенные риски. Поэтому этот вопрос пока открытый", - отметил Такиев.

Однако на вопрос, какие именно риски он имеет в виду, министр ответить не захотел. На прямой вопрос о том, связано ли это с повышением цен на автомобили на внутреннем рынке, он ответил отрицательно.

"Не повышение цен на авто. Есть вопрос, связанный с таможенными пошлинами... Много рисков, мы изучаем сейчас", - отметил он.

Говоря о пересмотре правила, Такиев имел в виду свое вчерашнее выступление на заседании правительства. Там он сообщил, что по нормам ЕЭК сейчас физлица могут подать декларацию и ввезти в Казахстан из третьей страны автомобиль для личного пользования. Однако, по словам министра, в таких случаях "имеются риски законодательного и иного характера". В связи с чем его министерство намерено дополнительно проработать этот вопрос.

Напомним, с 1 декабря в Казахстане вводится новое правило по ввозу автомобилей моложе трех лет. Теперь автомобили моложе 3 лет смогут ввозить только лица, которые официально указаны в документе ОТТС (Одобрение типа транспортного средства). Этот документ подтверждает соответствие автомобиля требованиям технического регламента. Проблема в том, что документ этот могут получить только юридические лица. Кроме того, есть и другие сложности. Подробнее читайте здесь.