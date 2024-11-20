От 4 до 7 лет лишения свободы: АФМ предостерегает граждан Казахстана

В Казахстане в 2024 году вступили в силу поправки в законодательство по вопросам игорного бизнеса и лотерейной деятельности. Теперь, согласно статье 307 Уголовного кодекса РК, за организацию незаконного игрового бизнеса можно получить реальные тюремные сроки, сообщает Zakon.kz.

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Так, в части 3 упомянутой статьи 307 УК РК "Организация незаконного игорного бизнеса" говорится, что незаконное открытие либо содержание игорного заведения или незаконная организация деятельности в сфере игорного бизнеса, а равно предоставление помещений для незаконного игорного бизнеса либо организация и проведение азартных игр вне мест, установленных законодательством Республики Казахстан об игорном бизнесе, организация деятельности электронного казино и интернет-казино либо осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса без лицензии наказывается в отягчающих случаях лишением свободы на срок от четырех до семи лет с конфискацией имущества.

Однако, несмотря на такие жесткие меры, в стране находится немало охотников "срубить деньги по-легкому" на азарте легкомысленных граждан.

Так, 2 октября 2024 года Агентство РК по финансовому мониторингу выявило организаторов незаконного игорного бизнеса сразу в нескольких областях Казахстана.

Для игры правонарушители использовали социальные сети. Например, игры в покер со ставками до 100 тысяч тенге проводились в общедоступном приложении с вовлечением многотысячной аудитории, которых обслуживало 20 операторов. Ставки и выплаты выигрыша осуществлялись через карточные счета участников.

"По предварительным подсчетам, сумма преступного дохода, поступившая на банковские счета фигурантов с начала года составляет более 55 миллионов тенге, а количество участников игры через мессенджер превышает 4 тысячи пользователей".Агентство РК по финансовому мониторингу

В целом, с начала года АФМ пресечена деятельность 19 подпольных и онлайн-казино, одной букмекерской конторы, 11 онлайн-трансляций игр в соцсетях, 12 залов игровых автоматов и 3 факта незаконной деятельности игровых терминалов. Изъято почти 1 200 игровых автоматов, терминалов, покерных столов, рулеток, а также 262,7 миллионов тенге.

С начала текущего года заблокировано свыше 6 тысяч сайтов с онлайн-казино, а их зеркальные копии блокируются в течение суток, сообщил председатель АФМ Дмитрий Малахов.

Помимо оперативных мероприятий, Агентство РК по финансовому мониторингу проводит и профилактические и агитационные мероприятия, например, производство видеороликов, раскрывающих вред и опасность лудомании.

В итоге в Казахстане стало расти количество граждан, которые воспользовались услугой самоограничения от азартных игр. Летом этого года сообщалось, что услугой самоограничения на участие в азартных играх и пари воспользовались 132 тыс. казахстанцев.

Отметим, что 2024 год стал в Казахстане настоящим годом борьбы с лудоманией. Еще в марте президент РК Касым-Жомарт Токаев на Национальном курултае в Атырау призвал законодательно принять меры, направленные на борьбу с лудоманией.

Итогом развития инициативы главы государства стал целый комплекс мер, призванный уберечь граждан страны от пагубной зависимости, например, с сентября 2024 года законом расширен список лиц, которым запрещается участие в азартных играх и пари.

К их числу дополнительно отнесены лица, состоящие в Едином реестре должников (электронный банк данных, содержащий сведения о должниках по исполнительным производствам), лица, занимающие ответственную государственную должность, военнослужащие и еще ряд категорий населения.