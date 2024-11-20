18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
497.26
525.21
4.97
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
20.11.2024, 14:37

От 4 до 7 лет лишения свободы: АФМ предостерегает граждан Казахстана

Новости Казахстана 0 396

В Казахстане в 2024 году вступили в силу поправки в законодательство по вопросам игорного бизнеса и лотерейной деятельности. Теперь, согласно статье 307 Уголовного кодекса РК, за организацию незаконного игрового бизнеса можно получить реальные тюремные сроки, сообщает Zakon.kz.

Фото: pexels
Фото: pexels

Так, в части 3 упомянутой статьи 307 УК РК "Организация незаконного игорного бизнеса" говорится, что незаконное открытие либо содержание игорного заведения или незаконная организация деятельности в сфере игорного бизнеса, а равно предоставление помещений для незаконного игорного бизнеса либо организация и проведение азартных игр вне мест, установленных законодательством Республики Казахстан об игорном бизнесе, организация деятельности электронного казино и интернет-казино либо осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса без лицензии наказывается в отягчающих случаях лишением свободы на срок от четырех до семи лет с конфискацией имущества.

Однако, несмотря на такие жесткие меры, в стране находится немало охотников "срубить деньги по-легкому" на азарте легкомысленных граждан.

Так, 2 октября 2024 года Агентство РК по финансовому мониторингу выявило организаторов незаконного игорного бизнеса сразу в нескольких областях Казахстана.

Для игры правонарушители использовали социальные сети. Например, игры в покер со ставками до 100 тысяч тенге проводились в общедоступном приложении с вовлечением многотысячной аудитории, которых обслуживало 20 операторов. Ставки и выплаты выигрыша осуществлялись через карточные счета участников.

"По предварительным подсчетам, сумма преступного дохода, поступившая на банковские счета фигурантов с начала года составляет более 55 миллионов тенге, а количество участников игры через мессенджер превышает 4 тысячи пользователей".Агентство РК по финансовому мониторингу

В целом, с начала года АФМ пресечена деятельность 19 подпольных и онлайн-казино, одной букмекерской конторы, 11 онлайн-трансляций игр в соцсетях, 12 залов игровых автоматов и 3 факта незаконной деятельности игровых терминалов. Изъято почти 1 200 игровых автоматов, терминалов, покерных столов, рулеток, а также 262,7 миллионов тенге.

С начала текущего года заблокировано свыше 6 тысяч сайтов с онлайн-казино, а их зеркальные копии блокируются в течение суток, сообщил председатель АФМ Дмитрий Малахов.

Помимо оперативных мероприятий, Агентство РК по финансовому мониторингу проводит и профилактические и агитационные мероприятия, например, производство видеороликов, раскрывающих вред и опасность лудомании.

В итоге в Казахстане стало расти количество граждан, которые воспользовались услугой самоограничения от азартных игр. Летом этого года сообщалось, что услугой самоограничения на участие в азартных играх и пари воспользовались 132 тыс. казахстанцев.

Отметим, что 2024 год стал в Казахстане настоящим годом борьбы с лудоманией. Еще в марте президент РК Касым-Жомарт Токаев на Национальном курултае в Атырау призвал законодательно принять меры, направленные на борьбу с лудоманией.

Итогом развития инициативы главы государства стал целый комплекс мер, призванный уберечь граждан страны от пагубной зависимости, например, с сентября 2024 года законом расширен список лиц, которым запрещается участие в азартных играх и пари.

К их числу дополнительно отнесены лица, состоящие в Едином реестре должников (электронный банк данных, содержащий сведения о должниках по исполнительным производствам), лица, занимающие ответственную государственную должность, военнослужащие и еще ряд категорий населения.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января 2025 года в Казахстане будут увеличены пенсии: кого это коснетсяНовости Казахстана
22.10.2024, 20:03 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
Водителя арестовали и лишили прав за стикер на госномерахНовости Казахстана
07.11.2024, 11:45 0
Рубли и российские флаги в Байконуре расстроили казахстанцевНовости Казахстана
30.10.2024, 12:12 0
"Успейте снять наличные с карт" - в Нацбанке Казахстана пояснили рассылкуНовости Актау
07.11.2024, 16:03 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...