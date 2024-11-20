18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
497.26
525.21
4.97
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
20.11.2024, 14:45

Даниал Ахметов обвинен в получении взятки в виде чемодана долларов от израильтян

Новости Казахстана 0 811

Астана. 20 ноября. КазТАГ – Экс-аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов обвинен в том, что в бытность министром обороны получил взятку в виде чемодана долларов от израильтян – соответствующее сообщение опубликовал советский и казахстанский военный деятель – генерал-майор Турсун Айжулов.

фото: respublika.kz.media
фото: respublika.kz.media

«Карибжанов (Жанибек – КазТАГ) не долго проработал акимом ВКО. Там были большие интересы Семьи, а для их защиты и удовлетворения Карибжанов никак не подходил в связи со своей порядочностью. Ему подобрали замену – Бергенева (Адылгазы – КазТАГ), который устраивал Семью и, в частности, Даригу. Но вскоре и ему нашли замену в лице Даниала Ахметова – преданного человека. Правда, он был до этого был пойман с поличным чекистами военной контрразведки за получение дипломата долларов от израильтян, будучи министром обороны. Был прощен НАНом. Чуть не спился в Чубарах. Потом вдруг в ранге министра отправлен был в Москву, а оттуда – акимом ВКО. Это был «железный кол» в пользу Семьи. И не зря НАН перед своим уходом продлил срок его акимовских полномочий. А военных контрразведчиков, поймавших Даниала Ахметова с поличным, заменили, отправив на пенсию», - написал Айжулов на своей странице в социальной сети.

Редакция КазТАГ уже обратилась с запросами касательно описанной ситуации в соответствующие компетентные государственные органы.

Напомним, Ахметова, который руководил ВКО на протяжении почти девяти лет, сняли с должности в июне 2023 года. Министром обороны Ахметов был в период с января 2007 по июнь 2009 года.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Дадут условно и все на этом. Как говорится - понять и простить.
20.11.2024, 15:01
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Уважаемые сотрудники "Lada", неужели вы начали открыто писать про семью, хоть и не от своего имени. Респект вам.
20.11.2024, 10:45
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января 2025 года в Казахстане будут увеличены пенсии: кого это коснетсяНовости Казахстана
22.10.2024, 20:03 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
Водителя арестовали и лишили прав за стикер на госномерахНовости Казахстана
07.11.2024, 11:45 0
Рубли и российские флаги в Байконуре расстроили казахстанцевНовости Казахстана
30.10.2024, 12:12 0
"Успейте снять наличные с карт" - в Нацбанке Казахстана пояснили рассылкуНовости Актау
07.11.2024, 16:03 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...