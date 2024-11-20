Даниал Ахметов обвинен в получении взятки в виде чемодана долларов от израильтян

«Карибжанов (Жанибек – КазТАГ) не долго проработал акимом ВКО. Там были большие интересы Семьи, а для их защиты и удовлетворения Карибжанов никак не подходил в связи со своей порядочностью. Ему подобрали замену – Бергенева (Адылгазы – КазТАГ), который устраивал Семью и, в частности, Даригу. Но вскоре и ему нашли замену в лице Даниала Ахметова – преданного человека. Правда, он был до этого был пойман с поличным чекистами военной контрразведки за получение дипломата долларов от израильтян, будучи министром обороны. Был прощен НАНом. Чуть не спился в Чубарах. Потом вдруг в ранге министра отправлен был в Москву, а оттуда – акимом ВКО. Это был «железный кол» в пользу Семьи. И не зря НАН перед своим уходом продлил срок его акимовских полномочий. А военных контрразведчиков, поймавших Даниала Ахметова с поличным, заменили, отправив на пенсию», - написал Айжулов на своей странице в социальной сети.