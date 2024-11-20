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20.11.2024, 15:15

Видео из квартиры с криминальным сюрпризом показала полиция Алматы

Новости Казахстана 0 455

В Алматы сотрудники полиции показали, как выглядит оборудование для организации мошеннических схем, которое было найдено в одной из квартир города, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: Polisia.kz
Фото: Polisia.kz

Мини-АТС для интернет-мошенничества, которое продемонстрировала полиция, была обнаружена у 26-летнего мужчины в арендованной квартире накануне.

Ранее сообщалось, что в ходе обыска в квартире подозреваемого было найдено специфическое оборудование: SIM-box с 32 слотами для сим-карт, а также 285 сим-карт одного из мобильных операторов.

По данным следствия, это оборудование использовалось для регистрации номеров в интернет-сервисах и мессенджерах, таких как WhatsApp и Telegram с целью обзвона граждан Казахстана мошенниками, находившимися за пределами страны.

Задержанный заявил, что предложение о работе он получил через Telegram. По его словам, ему поручили настраивать и обслуживать оборудование, а также регулярно менять сим-карты. За выполнение этих задач обещали высокую оплату.

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