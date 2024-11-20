Ерлан Карин: Число вышедших из казахстанского гражданства уменьшилось более чем в 16 раз

Государственный советник Ерлан Карин провел очередное заседание Комиссии по вопросам гражданства при Президенте, передает Tengrinews.kz. На заседании обсуждались вопросы приема и выхода из гражданства Казахстана.
Ерлан Карин подчеркнул, что в последние годы наблюдается значительное сокращение числа граждан, решивших отказаться от казахстанского гражданства. Этот тренд свидетельствует о росте авторитета гражданства Казахстана.
По официальным данным:
Комиссия по вопросам гражданства образована 28 февраля 1992 года для предварительного рассмотрения материалов о приеме, восстановлении в гражданстве и о выходе из гражданства Республики Казахстан. Комиссия по вопросам гражданства является консультативно-совещательным органом при Президенте Республики Казахстан.
В состав комиссии входят: председатель, его заместитель, секретарь, руководители министерств иностранных и внутренних дел, юстиции, труда и социальной защиты населения, Комитета национальной безопасности, депутаты Парламента, а также председатель комитета по охране прав детей Министерства просвещения Республики Казахстан.
При этом министры иностранных и внутренних дел, юстиции, труда и социальной защиты населения, Председатель Комитета национальной безопасности, а также председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Республики Казахстан входят в состав Комиссии по должности.
Председателем комиссии является государственный советник Республики Казахстан.
Комментарии0 комментарий(ев)