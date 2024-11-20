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20.11.2024, 15:57

Ерлан Карин: Число вышедших из казахстанского гражданства уменьшилось более чем в 16 раз

Новости Казахстана 0 330

Государственный советник Ерлан Карин провел очередное заседание Комиссии по вопросам гражданства при Президенте, передает Tengrinews.kz. На заседании обсуждались вопросы приема и выхода из гражданства Казахстана.

Фото: exk.kz
Фото: exk.kz

Снижение числа отказов от казахстанского гражданства

Ерлан Карин подчеркнул, что в последние годы наблюдается значительное сокращение числа граждан, решивших отказаться от казахстанского гражданства. Этот тренд свидетельствует о росте авторитета гражданства Казахстана.

По официальным данным:

  • В 2019 году число случаев прекращения гражданства Казахстана составило 1 700.
  • В 2020 году - 944 случая.
  • В 2021 году - 123 случая.
  • В 2022 году - 114 случаев.
  • В 2023 году - 107 случаев.
  • За 10 месяцев 2024 года зафиксировано лишь 30 случаев.

Комиссия по вопросам гражданства образована 28 февраля 1992 года для предварительного рассмотрения материалов о приеме, восстановлении в гражданстве и о выходе из гражданства Республики Казахстан. Комиссия по вопросам гражданства является консультативно-совещательным органом при Президенте Республики Казахстан.

В состав комиссии входят: председатель, его заместитель, секретарь, руководители министерств иностранных и внутренних дел, юстиции, труда и социальной защиты населения, Комитета национальной безопасности, депутаты Парламента, а также председатель комитета по охране прав детей Министерства просвещения Республики Казахстан.

При этом министры иностранных и внутренних дел, юстиции, труда и социальной защиты населения, Председатель Комитета национальной безопасности, а также председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Республики Казахстан входят в состав Комиссии по должности.

Председателем комиссии является государственный советник Республики Казахстан.

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