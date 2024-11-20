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20.11.2024, 16:19

Казахстанцам рекомендуют покинуть Украину

Новости Казахстана 0 505

Посольство Казахстана в Украине сегодня, 20 ноября 2024 года, обратилось к гражданам с важной информацией, сообщает Zakon.kz.

Фото: Facebook/Посольство РК в Украине
Фото: Facebook/Посольство РК в Украине

Диппредставительство рекомендует казахстанцам, находящимся в Украине, покинуть страну.

"В связи с участившимися артиллерийскими обстрелами и воздушными атаками Украины, в целях безопасности, посольство РК в Украине рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть территории, приближенные к местам активных боевых действий, или покинуть Украину", – говорится в обращении, опубликованном в Telegram-канале посольства РК в Украине.

Посольство призывает всех граждан не игнорировать воздушную тревогу и незамедлительно следовать в укрытие, соблюдать меры собственной безопасности и выполнять рекомендации официальных властей.

"Для выезда из Украины в Казахстан граждане РК могут воспользоваться наземными маршрутами: через Польшу или Молдову, далее – коммерческими авиасообщениями. В случае выезда через Польшу гражданам Казахстана необходимо иметь шенгенскую визу. Для въезда в Молдову виза не нужна", – отметили в посольстве РК в Украине.

Также диппредставительство поделилось контактами:

  • Консульского отдела посольства: +38(044) 4831596, +38(044) 4891031.
  • Горячей линии для граждан Казахстана (в экстренных случаях): +380673470408.
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