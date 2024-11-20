Кем из не сдающих декларации казахстанцев может заинтересоваться налоговая

Министра финансов Мади Такиева спросили, что будет с банковской тайной в Казахстане на фоне отмены всеобщего декларирования для 8 миллионов граждан, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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В правительстве накануне заявили, что в Казахстане базы данных государственных органов максимально оцифрованы и имеется вся информация по активам физических лиц.

В кулуарах Мажилиса Такиева спросили, что в таком случае будет с банковской тайной в Казахстане. Означает ли отмена декларирования, что по новым правилам любой желающий сможет посмотреть информацию о доходах граждан.

"То, что вы говорите про банковскую тайну, да, статья о банковской тайне сегодня работает. Это касается точечно (отдельных лиц - прим.). То есть сегодня в рамках налоговых проверок мы по запросу можем получить информацию по движению денежных средств в банках второго уровня. Как будет работать? У нас есть база юстиции о сделках купли-продажи, мы видим, что было куплено имущество, можем именно по этому конкретному человеку отправить запрос", - ответил Мади Такиев.

Министр добавил, что в "зоне интереса" органов госдоходов будут находиться казахстанцы, приобретающие недвижимость и транспорт.

"Когда вы разложите всю базу, вы увидите, что человек приобретает авто, покупает дом. Мы же эти сведения получаем, мы можем точечно посмотреть по нему (владельцу - прим.)", - сказал Такиев.

Напомним, ранее правительство Казахстана приняло решение освободить от всеобщего декларирования 8 миллионов граждан. Среди них работники частных структур, пенсионеры, домохозяйки, студенты и другие граждане.