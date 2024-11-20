2 млрд тенге взыскали с экс-гендиректора АНПЗ Мурата Досмуратова

В суде №2 Атырау рассмотрено уголовное дело в отношении экс-генерального директора АНПЗ Мурата Досмуратова, обвиняемого в ненадлежащем исполнении своих полномочий, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд .

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Как сообщается на официальной странице судов Атырауской области в Facebook, дело рассматривалось по ч.2 ст.371 УК (Халатность).

Судом установлено, что подсудимый, являясь лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, не обеспечил исполнение требований закона и устава предприятия по эффективному функционированию систем и принятию решений по производственным вопросам. Имея возможность принять меры по ремонту теплообменника в рамках гарантийных обязательств ТОО-подрядчика, объявил тендер о закупе работ по ремонту.

В результате на ремонт теплообменника было необоснованно выделено около 2 млрд тенге.

"В соответствии с ч.2 ст.11 УК деяние по ч.2 ст.371 УК является преступлением небольшой тяжести.

Согласно ч.1 ст.71 УК лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло 2 года. Указанные сроки привлечения к уголовной ответственности истекли.

В связи с этим подсудимый признан виновным по ч.2 ст.371 УК и на основании ч.1 ст.71 УК освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

При этом с него в пользу государства взыскано в счет причиненного ущерба порядка 2 млрд тенге", - рассказали в суде.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, Мурат Досмуратов был назначен генеральным директором ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" в июле 2022 года.

В январе 2024 года его полномочия были прекращены досрочно согласно поданному заявлению. Его место занял Галымжан Жусанбаев.

В марте этого года в СМИ появилась информация о том, что бывший генеральный директор АНПЗ Мурат Досмуратов помещен под домашний арест. Ее подтвердили в Атырауском областном суде.

Здесь сообщили, что в отношении подозреваемого сначала санкционировали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 10 суток. Затем ее изменили на домашний арест по состоянию его здоровья.

Летом уголовное дело в отношении Мурата Досмуратова было окончено АФМ. В ведомстве рассказали, что экс-гендиректора подозревают в том, что при наличии гарантийного срока поставщика на поставленное оборудование он необоснованно выделил деньги и заключил договор по ремонту технологического оборудования на общую сумму 1,9 млрд тенге.

Добавим, что согласно ч.2 ст.371 УК халатность, повлекшая по неосторожности тяжкие последствия, наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.