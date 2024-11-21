Актюбинец потерял несколько миллионов тенге на вложениях в "добычу нефти"

Как рассказали в ДП Актюбинской области, житель региона в Instagram увидел рекламу нефтяной компаний с предложением приумножить денежные средства. Актюбинец, желая быстро заработать, не особо напрягаясь, созвонился с "менеджером", который и предложил инвестировать деньги, чтобы через короткое время получить приличное вознаграждение, сообщает inbusiness.kz .

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"Потерпевший снял свои сбережения и перевел на счет, предоставленный мошенниками, более 3 миллионов тенге. Спустя время он понял, что стал жертвой аферистов и обратился в полицию", - прокомментировал руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.

По его словам, этот случай демонстрирует типичный пример мошенничества в сфере инвестиций. Аферисты часто используют рекламные объявления, обещая быстрый доход и высокие прибыли от вложений. Подобные схемы могут начинаться с заманчивых предложений и заверений о легитимности, но в конечном итоге они оборачиваются потерей денег для жертв.

Важным моментом в таких случаях является осторожность при выборе инвестиционных компаний и проверка их надежности.

Перед тем как вложить деньги, важно:

проверить компанию: убедитесь, что компания зарегистрирована и имеет лицензию на проведение финансовых операций;

изучить отзывы: поискать мнения других инвесторов и отзывов о компании.;

не верить обещаниям быстрых и высоких доходов: высокие риски всегда связаны с высокими прибылями, но законные компании не обещают гарантий на 100%.

не переводить деньги на незнакомые счета: если компания требует перевести деньги на счет, который не является официальным – это повод для настороженности;

обращение в органы власти: в случае сомнений и возможного наличия мошеннических схем, всегда можно обратиться в полицию или в финансовый регулятор для получения консультации.

Полицейские рекомендуют гражданам проявлять бдительность и тщательно проверять информацию, прежде чем принимать решения о вложении денежных средств в инвестиционные проекты.