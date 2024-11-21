Актюбинец потерял несколько миллионов тенге на вложениях в "добычу нефти"

Как рассказали в ДП Актюбинской области, житель региона в Instagram увидел рекламу нефтяной компаний с предложением приумножить денежные средства. Актюбинец, желая быстро заработать, не особо напрягаясь, созвонился с "менеджером", который и предложил инвестировать деньги, чтобы через короткое время получить приличное вознаграждение, сообщает inbusiness.kz.
"Потерпевший снял свои сбережения и перевел на счет, предоставленный мошенниками, более 3 миллионов тенге. Спустя время он понял, что стал жертвой аферистов и обратился в полицию", - прокомментировал руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.
По его словам, этот случай демонстрирует типичный пример мошенничества в сфере инвестиций. Аферисты часто используют рекламные объявления, обещая быстрый доход и высокие прибыли от вложений. Подобные схемы могут начинаться с заманчивых предложений и заверений о легитимности, но в конечном итоге они оборачиваются потерей денег для жертв.
Важным моментом в таких случаях является осторожность при выборе инвестиционных компаний и проверка их надежности.
Перед тем как вложить деньги, важно:
Полицейские рекомендуют гражданам проявлять бдительность и тщательно проверять информацию, прежде чем принимать решения о вложении денежных средств в инвестиционные проекты.
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