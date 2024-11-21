Ущерб от ограбления Halyk Bank через пролом в стене устанавливают в Павлодаре

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка прокомментировали факт проникновения неизвестных в отделении Halyk Bank в Павлодаре, передает « Голос народа » со ссылкой на Kazinform .

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«По информации АО «Народный Банк Казахстана» в настоящее время проводится служебное расследование с привлечением опытных специалистов, по результатам которого будут определены размер причиненного ущерба, обстоятельства и причины произошедшего», — говорится в ответе ведомства на официальный запрос Kazinform.

Агентство по итогам расследования может применить меры реагирования в отношении Народного банка.

«В случае выявления фактов несоблюдения данным банка казахстанского законодательства Агентством будет предусмотрена возможность применения мер реагирования в пределах своей компетенции», — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь с 10 на 11 ноября 2024 года неизвестные взломали стену в отделении Halyk Bank в Павлодаре. Сотрудники банка обнаружили взлом утром 11 ноября и заявили в полицию.

На фоне этого Национальный банк РК усиливает нормы безопасности для банков, обменных пунктов и инкассаторских служб.