Могут ли банки отказаться участвовать в системе единых QR-кодов, рассказал аналитик

Внедрение единого QR-кода может облегчить многие процессы для бизнеса и населения. Но такого обязательства законом не предусмотрено, как и в системе мгновенных переводов. Об этом читайте на NUR.KZ.

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QR-коды оказались удобным инструментом для осуществления платежей – казахстанцам просто нужно отсканировать код через мобильное приложение банка. Однако каждый банк имеет свой отдельный терминал, связанный с приложением, что создает некоторые трудности для бизнеса и потребителей.

Ранее сообщалось, что в Казахстане запускается пилотный проект по внедрению межбанковских QR-платежей – он позволит гражданам независимо от того, клиентами каких банков они являются, совершать удобные и быстрые платежи через сканирование единого QR-кода.

Как сообщает Андрей Чеботарев, аналитик и основатель медиапортала The Tenge, эта программа имеет много преимуществ. Однако банки второго уровня (БВУ) могут попросту не вступить в нее.

Участие не обязательное

"Пока что да, банки могут отказаться от участия в проекте единых QR-платежей. Кстати, то же самое происходит и в системе мгновенных переводов (СМП), которую запустил Нацбанк – то есть пока это не обязательно.

И единственное, что может сделать Нацбанк – это уговаривать, просить или как-то давить на них, но заставить БВУ он не может. А мы знаем, что есть такие банки, которые никак не хотят подключаться к подобным инициативам", – отмечает аналитик.

Он указывает, что для Нацбанка это большая проблема, поскольку для хорошей работы всей системы нужно ее глубокое проникновение в ритейл, чтобы большое количество людей пользовались ею.

А если не все основные розничные "игроки" присоединятся к системе, то ничего не изменится – просто и далее будут существовать несколько QR-систем, а у продавцов на прилавках будет стоять минимум два банковских терминала.

Почему банки могут отказаться

"Будем откровенны: вся эта система Open Banking и Open API выгодна именно потребителю, так как она повышает конкуренцию. Но в то же время она не выгодна лидерам рынка.

То есть, если ты уже все это делаешь, потратил деньги на разработку и настройку всей этой системы на уровне своего БВУ, то тебе будет не выгодно, чтобы все остальные тоже к этому присоединились.

Поэтому позиция лидеров банковской отрасли тоже честная и понятная – они потратили огромное количество денег на разработку всей это системы платежей", – отмечает Андрей Чеботарев.

В то же время аналитик указывает на интересы Национального банка, который хочет улучшить все эти новшества по открытому банкингу, которые стирают границы между БВУ.

"Сейчас, если ты обслуживаешься в одном банке, то ты как бы "заперт" внутри его системы.

И банк не поощряет того, чтобы ты делал какие-то платежи в другой банковской системе – например, применяются большие комиссии, чтобы удержать клиента у себя", – сообщает аналитик.

В свою очередь для клиентов банков единые QR-платежи и СМП облегчают процессы оплаты.

Казахстанцам не придется платить огромные комиссии за межбанковские переводы, что как раз и решает СМП. Также им не придется видеть огромное количество банковских терминалов у бизнеса, когда покупателя каждый раз спрашивают, какой у них банк обслуживания.

При этом аналитик отмечает, что подобное редко встречается в других странах – обычно за границей у продавцов имеется всего один терминал.

Будут ли заставлять банки участвовать в проекте

"Я считаю, что скоро – когда система единых QR-платежей будет запущена окончательно или несколько БВУ категорически откажутся в ней участвовать – Нацбанк потеряет терпение и применит доступные административные методы.

То есть выпустит указ или внесет в закон через Парламент, что все банки должны присоединиться к системам мгновенных переводов и единых QR-платежей.

По сути, к этому все и идет", – считает аналитик.

Другими словами, негативные последствия от внедрения системы единых QR-платежей могут последовать скорее только для банков, в то время как для их пользователей как раз создается удобство.

Однако на данный момент участие БВУ в СМП и пилотном проекте по QR-кодам добровольное, поэтому некоторые финансовые организации могут отказаться в них участвовать.