Каждый день один ребенок: количество изнасилований несовершеннолетних в Казахстане выросло на 40%

В казахстанских сводках новостей регулярно появляются новости о сексуальных преступлениях против несовершеннолетних. Общественный резонанс обретают далеко не все случаи, на самом деле статистика содержит сотни подобных инцидентов. За этими сухими цифрами скрываются разрушенные жизни, сломанные судьбы и травмы, которые остаются с детьми навсегда.

Согласно данным, опубликованным комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры, за первые 9 месяцев текущего года совершено 205 изнасилований, что на 41% больше, чем годом ранее. По количеству преступлений лидирует Алматинская область – 61 случай. Минимальное число изнасилований детей зарегистрировано в областях Абай и Улытау, городе Шымкенте – по 2 случая. При этом в отчете комитета правовой статистики сообщается, что одно из 284 преступлений совершено военнослужащим.

Помимо статьи 120 – «Изнасилование», по статье 121 «Насильственные действия сексуального характера» в отношении несовершеннолетних зарегистрировано 169 дел. Здесь так же по количеству преступлений лидирует Алматинская область – 37, меньше всего дел зарегистрировано в Атырауской и Улытауской областях – по 2.

Еще одна статья, связанная с половой неприкосновенностью – «Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». По ней зарегистрировано 235 преступлений, из которых 2 также совершены военнослужащими.

Стоит отметить, что вышеупомянутые цифры отражают ишь официальную статистику – преступления, зарегистрированные в органах внутренних дел. При этом никто не исключает, что подобных происшествий на самом деле может быть значительно больше.

В статистике Генпрокуратуры указывается количество преступлений, совершенных военнослужащими, при этом из сводок новостей следует, что нередко изнасилования совершаются родственниками, отчимами преподавателями в школах. Так, недавно появилась информация об изнасиловании несовершеннолетней школьницы учителем НВП. Инцидент произошел в июле 2024 года. Против 32-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.

На прошлой неделе также стало известно об изнасиловании отчимом несовершеннолетней падчерицы в Павлодарской области. Девочка учится в 9 классе. Еще один случай произошел в той же Павлодарской области. Школьница, которой еще нет 13 лет, родила ребенка. Факт беременности 12-летнего подростка вскрылся в сельском учебном заведении. Как сообщила омбудсмен по правам ребенка Динара Закиева, по факту изнасилования проводится расследование. Выяснилось, что семья прибыла в Казахстан в 2019 году с двумя детьми из Монголии. В Павлодарскую область они приехали по приглашению родных. О предполагаемой беременности старшей дочери они узнали от педагогов школы 3 апреля, в тот же день было проведено УЗИ, подтвердившее факт беременности.

Также недавно в Алматы пьяный мужчина забрался в дом, когда мать 11-летней девочки была на работе и изнасиловал ее. Со слов матери, подозреваемый разделся, душил школьницу, надругался, а затем стал угрожать, что убьет ее мать, если она что-то расскажет родным.

Шокирующий случай произошел в области Жетысу с участием депутата. Там был задержан уже бывший главы Аксуского районного филиала партии AMANAT Серикхан Жакупов. Его подозревают в изнасиловании семилетнего мальчика.