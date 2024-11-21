Доходы населения будут по-новому считать в Казахстане

В Казахстане будут считать медианный доход населения на основе данных, которые собирает Цифровая карта семьи – система, ответственная за назначение пособий. Подробности читайте на NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Статисты Казахстана начнут по-новому рассчитывать доходы населения – посредством медианного показателя. Медианный доход – это середина в ряде распределения среднедушевых доходов. Эта сумма делит население Казахстана пополам – на тех, чьи доходы выше и ниже нее.

Все необходимые данные для расчета этого показателя будут брать из Цифровой карты семьи (ЦКС). Руководителем Бюро национальной статистики был подписан соответствующий приказ.

В Цифровой карте семьи собраны данные всех граждан страны. Это система, которая определяет благосостояние населения в автоматическом режиме. Она также способна проактивно назначать пособия и социальные выплаты гражданам, которым положена помощь от государства.

"Привязка" медианного дохода к ЦКС может повысить точность данных, ведь система будет предоставлять следующую информацию:

доходы, определенные на основе обязательных пенсионных взносов;

доходы, полученные в виде пенсий и пособий, за исключением единовременных выплат;

сумма полученной адресной социальной помощи;

доход за счет изъятия пенсионных активов сверх порога достаточности;

количество зарегистрированных лиц по месту проживания;

количество зарегистрированных земельных участков по владельцам и их размер;

количество зарегистрированных голов скота по владельцам.

При этом все эти данные будут собираться для каждого региона отдельно. Кроме того, полученный показатель медианного дохода с 2025 года будет использоваться для определения "черты бедности".

Также не стоит путать медианный доход с медианной зарплатой. При расчете первого берутся все доходы, в том числе пенсии, пособия и стипендии, а учитываются даже те граждане, которые не имеют дохода – полученная сумма делится на всех жителей страны. А зарплата рассчитывается на основе определенной части работающего населения.

Напомним, ранее стало известно, что в 2023 году медианный доход казахстанцев, согласно данным международного рейтинга, составил всего 10,42 доллара в день. Это намного меньше среднего показателя по миру – 16,09 доллара.