С 1 января 2025 года выплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца увеличат в Казахстане

Правительство утвердило постановление от 19 ноября 2024 года "О повышении размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования с 1 января 2025 года", сообщает Zakon.kz.
В тексте говорится:
С 1 января 2025 года произвести повышение размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 января 2025 года, на 6,5 процента от размера получаемых социальных выплат.
Постановление вводится в действие с 1 января 2025 года.
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