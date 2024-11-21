Изнасиловал и закопал подростка: Россия выдала казахстанца, находившегося в розыске 15 лет

Генеральная прокуратура Казахстана экстрадировала из России обвиняемого в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней. Об этом 21 ноября 2024 года рассказали в пресс-службе надзорного органа, сообщает Zakon.kz.

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Из релиза следует, что гражданин Казахстана экстрадирован из РФ для привлечения к уголовной ответственности за совершение изнасилования заведомо несовершеннолетней и организацию ее убийства в группе лиц по предварительному сговору.

"Указанное лицо в 2008 году, находясь в одной из квартир Аксу Павлодарской области, совершил изнасилование несовершеннолетней. После чего, опасаясь ответственности за совершенное изнасилование, подозреваемый, действуя в группе лиц со своими знакомыми, насильно посадил несовершеннолетнюю в салон автомашины и выехали в сельскую местность. По пути следования один из соучастников, являясь лицом, ранее судимым за убийство, обхватив шею потерпевшей, задушил ее. С целью сокрытия убийства злоумышленники закопали тело несовершеннолетней в степи", – раскрыли в пресс-службе ГП РК страшные подробности преступления.

В Генпрокуратуре отметили, что лица, причастные к убийству, были осуждены к различным видам наказания, за исключением фигуранта, изнасиловавшего несовершеннолетнюю и организовавшего ее убийство, который сумел скрыться и 15 лет находился в международном розыске.

"В сентябре прошлого года он был задержан на территории Краснодарского края Российской Федерации, после чего по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирован в Казахстан. В настоящее время он водворен в следственный изолятор (Петропавловск)", – проинформировали в пресс-службе ГП РК.

По данным надзорного органа, за совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.