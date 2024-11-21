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21.11.2024, 10:57

Новая схема мошенничества: как крадут iPhone и что нужно знать их владельцам

Новости Казахстана 0 439

Мошенники крадут iPhone с подключением мошеннического Apple ID. Такие случаи участились и в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Как пишут специалисты Telegram-канала aqparatsaqsysy (информирует пользователей Казнета о новых видах мошенничеств),злоумышленники действуют хитро, запутывая владельцев и друзей жертвы.

Как работает схема?

1. Взлом аккаунта в соцсетях или мессенджерах. Мошенники получают доступ к странице жертвы и от ее имени начинают писать ее друзьям.

2. Обращение к друзьям:

  • Мошенники сообщают, что у них якобы "возникли проблемы с доступом" к Apple ID.
  • Просят друга временно подключить их Apple ID к своему устройству или помочь "войти в аккаунт".

3. Подключение мошеннического Apple ID. Как только пользователь вводит данные мошенника на своем iPhone, злоумышленник:

  • Получает полный доступ к устройству.
  • Блокирует его, используя функцию "Найти iPhone".

4. Вымогательство. После блокировки устройства мошенники требуют выкуп за его разблокировку.

Как защитить себя?

– Никогда не вводите чужие Apple ID на своем устройстве. Даже если это запрос от близкого друга, всегда проверяйте информацию. Перезвоните и уточните ситуацию.

– Используйте двухфакторную аутентификацию:

  • Защитите свой Apple ID сложным паролем.
  • Включите двухфакторную аутентификацию для дополнительной безопасности.

– Обратите внимание на подозрительные запросы:

  • Если кто-то просит временно "помочь" с Apple ID, скорее всего, это мошенничество.
  • Никогда не предоставляйте доступ к своим устройствам посторонним людям.

– Сразу сообщите в службу поддержки Apple:

  • Попросите их заблокировать мошеннический Apple ID.
  • Уточните, можно ли восстановить доступ к устройству.
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