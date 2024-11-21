Новая схема мошенничества: как крадут iPhone и что нужно знать их владельцам

Мошенники крадут iPhone с подключением мошеннического Apple ID. Такие случаи участились и в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

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Как пишут специалисты Telegram-канала aqparatsaqsysy (информирует пользователей Казнета о новых видах мошенничеств),злоумышленники действуют хитро, запутывая владельцев и друзей жертвы.

Как работает схема?

1. Взлом аккаунта в соцсетях или мессенджерах. Мошенники получают доступ к странице жертвы и от ее имени начинают писать ее друзьям.

2. Обращение к друзьям:

Мошенники сообщают, что у них якобы "возникли проблемы с доступом" к Apple ID.

Просят друга временно подключить их Apple ID к своему устройству или помочь "войти в аккаунт".

3. Подключение мошеннического Apple ID. Как только пользователь вводит данные мошенника на своем iPhone, злоумышленник:

Получает полный доступ к устройству.

Блокирует его, используя функцию "Найти iPhone".

4. Вымогательство. После блокировки устройства мошенники требуют выкуп за его разблокировку.

Как защитить себя?

– Никогда не вводите чужие Apple ID на своем устройстве. Даже если это запрос от близкого друга, всегда проверяйте информацию. Перезвоните и уточните ситуацию.

– Используйте двухфакторную аутентификацию:

Защитите свой Apple ID сложным паролем.

Включите двухфакторную аутентификацию для дополнительной безопасности.

– Обратите внимание на подозрительные запросы:

Если кто-то просит временно "помочь" с Apple ID, скорее всего, это мошенничество.

Никогда не предоставляйте доступ к своим устройствам посторонним людям.

– Сразу сообщите в службу поддержки Apple: