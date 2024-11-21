Новая схема мошенничества: как крадут iPhone и что нужно знать их владельцам

Мошенники крадут iPhone с подключением мошеннического Apple ID. Такие случаи участились и в Казахстане, сообщает Zakon.kz.
Как пишут специалисты Telegram-канала aqparatsaqsysy (информирует пользователей Казнета о новых видах мошенничеств),злоумышленники действуют хитро, запутывая владельцев и друзей жертвы.
1. Взлом аккаунта в соцсетях или мессенджерах. Мошенники получают доступ к странице жертвы и от ее имени начинают писать ее друзьям.
2. Обращение к друзьям:
3. Подключение мошеннического Apple ID. Как только пользователь вводит данные мошенника на своем iPhone, злоумышленник:
4. Вымогательство. После блокировки устройства мошенники требуют выкуп за его разблокировку.
– Никогда не вводите чужие Apple ID на своем устройстве. Даже если это запрос от близкого друга, всегда проверяйте информацию. Перезвоните и уточните ситуацию.
– Используйте двухфакторную аутентификацию:
– Обратите внимание на подозрительные запросы:
– Сразу сообщите в службу поддержки Apple:
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