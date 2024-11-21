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21.11.2024, 12:02

На Кашагане строят терминал сжиженного газа

Новости Казахстана 0 393

АСТАНА, 21 ноя — Sputnik. QazaqGaz и представители акционеров Северо-Каспийского проекта (NCOC) обсудили ход строительства терминала сжиженного газа, сообщили в пресс-службе компании.

© Photo : Пресс-служба NCOC
© Photo : Пресс-служба NCOC
Во время встречи руководство компании-подрядчика Eskene LPG доложило о выполнении работ по строительству терминала сжиженного газа с опережением графика. Закупка оборудования для проекта началась вовремя, а процесс подписания договоров выполняется строго в соответствии с установленными сроками.
 
Особое внимание уделяется контролю за соблюдением сроков поставки, чтобы избежать задержек в строительстве и пуско-наладочных работах. Прогресс по всем категориям оборудования отслеживается регулярно.
 
Представители акционеров и руководство NCOC выразили благодарность за оперативное и своевременное выполнение работ согласно утвержденного графика.
 
Проект строительства терминала имеет важное социально-экономическое значение для региона. Коммерциализация сжиженного нефтяного газа с Кашаганского месторождения позволит существенно снизить его дефицит на внутреннем рынке Казахстана, улучшив ситуацию с топливом.
 
Сжиженный нефтяной газ (СНГ), спрос на который в качестве автомобильного топлива быстро растет в последние годы в Казахстане, с Кашагана начнет поставляться на внутренний рынок с 2025 года. Об этом министерство энергетики Казахстана сообщило еще в январе 2024 года.
 
Дефицит газа в Казахстане в январе 2022 года привел к социальному конфликту. Второго января 2022 года в Жанаозене, а, позже, в других городах Западного Казахстана сотни людей собрались на митинги с требованием снизить цены на сжиженный газ со 120 до 60 тенге.
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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
А мне кажется что всё это связано с массовым убийством тюленей.
21.11.2024, 08:56
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