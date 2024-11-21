На Кашагане строят терминал сжиженного газа

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Во время встречи руководство компании-подрядчика Eskene LPG доложило о выполнении работ по строительству терминала сжиженного газа с опережением графика. Закупка оборудования для проекта началась вовремя, а процесс подписания договоров выполняется строго в соответствии с установленными сроками.

Особое внимание уделяется контролю за соблюдением сроков поставки, чтобы избежать задержек в строительстве и пуско-наладочных работах. Прогресс по всем категориям оборудования отслеживается регулярно.

Представители акционеров и руководство NCOC выразили благодарность за оперативное и своевременное выполнение работ согласно утвержденного графика.

Проект строительства терминала имеет важное социально-экономическое значение для региона. Коммерциализация сжиженного нефтяного газа с Кашаганского месторождения позволит существенно снизить его дефицит на внутреннем рынке Казахстана, улучшив ситуацию с топливом.

Сжиженный нефтяной газ (СНГ), спрос на который в качестве автомобильного топлива быстро растет в последние годы в Казахстане, с Кашагана начнет поставляться на внутренний рынок с 2025 года. Об этом министерство энергетики Казахстана сообщило еще в январе 2024 года.