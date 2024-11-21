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21.11.2024, 12:54

Автошколам разрешили выдавать бумажные сертификаты после “эмоциональной“ встречи в МВД

Новости Казахстана 0 379

Автошколы Костаная отстояли право выдачи бумажных сертификатов своим выпускникам. Первоначальные сроки перехода на электронный документооборот были отменены, передает Tengri Auto.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Ранее автошколам предписывалось до 20 ноября передать полиции данные о выпускниках в электронном формате, включая ИИН, для обеспечения допуска к сдаче экзамена по вождению. Однако, как пишет Tobol Info, по словам представителей автошкол Костаная, такие сроки были физически невыполнимыми.

Меру ввел Комитет административной полиции МВД для предотвращения подделки свидетельств об окончании курсов. Однако автошколы получили уведомление об этом за неделю до срока, что вызвало волну негодования среди образовательных учреждений.

18 ноября в местном автоЦОНе состоялась встреча представителей ДП Костанайской области и директоров автошкол, но она не привела к какому-либо решению. 20 ноября представители автошкол отправились в Астану, чтобы обсудить свою позицию с МВД.

По словам руководителя одной из местных автошкол, встреча была эмоциональной. Однако добиться желаемого все же удалось.

"Пока все остается так, как было. Сроки перехода на электронные свидетельства пока не определены, и принимаются только бумажные документы", - сообщила она в соцсетях.

Ранее мы рассказывали о том, почему казахстанцам хотят запретить ввозить новые авто из-за рубежа. Министра финансов Мади Такиева спросили о новой норме, по которой с 1 декабря физическим лицам запретят завозить в Казахстан автомобили младше трех лет.

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