Сенат одобрил изъятие двух триллионов тенге из Нацфонда

Депутаты Сената одобрили закон о гарантированном трансферте из Национального фонда на 2025-2027 годы, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Гарантированный трансферт в сумме двух триллионов тенге (более 4 миллиардов долларов) из Национального фонда будет направлен в республиканский бюджет для обеспечения расходов по выполнению государственных обязательств.

Ранее указанную сумму одобрили депутаты Мажилиса. 13 ноября они приняли в работу законопроект о республиканском бюджете.

Напомним, что сегодня Сенат вернул в Мажилис законопроект о бюджете на 2025–2027 годы.