Тарифы на комуслуги в Казахстане нужно повышать, считает глава сената

Спикер сената Маулен Ашимбаев на сегодняшнем заседании палаты высказался о повышении тарифов на коммунальные услуги в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.
"Мы должны повышать тариф. Это наследство, которое нам досталось от предыдущего периода. Сколько лет тарифы не повышались - из-за этого вся наша энергетика, весь жилищно-коммунальный комплекс находится в достаточно сложном положении.
Поэтому тарифы надо повышать. И в этих условиях - когда нужно повышать тарифы, когда идут бюджетные расходы - как мы предполагаем сдерживать инфляцию? За счет процентной ставки, и то, что Минфин сегодня через ценные бумаги забирает деньги с рынка, у банков забирает - тем самым мы уменьшаем денежную массу для того, чтобы сдерживать цены", - считает он.
Напомним, что с 1 сентября в Алматы подняли тарифы на коммунальные услуги. Повышение коснулось воды, канализации и отопления.
В середине сентября алматинцы жаловались на то, что счет за "свет" вырос с привычных трех тысяч до восьми тысяч тенге в прошлом месяце. В "АлматыЭнергоСбыт" тогда заявили, что основными причинами роста потребления электроэнергии в периоде июль-август являются: аномально высокая температура, которая привела к максимальному использованию кондиционеров и вентиляторов, а также каникулы детей и то, что световой день стал короче.
Комментарии2 комментарий(ев)