Тарифы на комуслуги в Казахстане нужно повышать, считает глава сената

Фото: t.me/senate_kz

Ашимбаев сообщил, что сейчас ожидается увеличивающееся давление на цены за счет повышения тарифов.

"Мы должны повышать тариф. Это наследство, которое нам досталось от предыдущего периода. Сколько лет тарифы не повышались - из-за этого вся наша энергетика, весь жилищно-коммунальный комплекс находится в достаточно сложном положении.

Поэтому тарифы надо повышать. И в этих условиях - когда нужно повышать тарифы, когда идут бюджетные расходы - как мы предполагаем сдерживать инфляцию? За счет процентной ставки, и то, что Минфин сегодня через ценные бумаги забирает деньги с рынка, у банков забирает - тем самым мы уменьшаем денежную массу для того, чтобы сдерживать цены", - считает он.

Напомним, что с 1 сентября в Алматы подняли тарифы на коммунальные услуги. Повышение коснулось воды, канализации и отопления.

В середине сентября алматинцы жаловались на то, что счет за "свет" вырос с привычных трех тысяч до восьми тысяч тенге в прошлом месяце. В "АлматыЭнергоСбыт" тогда заявили, что основными причинами роста потребления электроэнергии в периоде июль-август являются: аномально высокая температура, которая привела к максимальному использованию кондиционеров и вентиляторов, а также каникулы детей и то, что световой день стал короче.