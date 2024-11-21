18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
494.87
520.65
4.91
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
21.11.2024, 14:03

Тарифы на комуслуги в Казахстане нужно повышать, считает глава сената

Новости Казахстана 0 489

Спикер сената Маулен Ашимбаев на сегодняшнем заседании палаты высказался о повышении тарифов на коммунальные услуги в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Фото: t.me/senate_kz
Фото: t.me/senate_kz
Ашимбаев сообщил, что сейчас ожидается увеличивающееся давление на цены за счет повышения тарифов.

"Мы должны повышать тариф. Это наследство, которое нам досталось от предыдущего периода. Сколько лет тарифы не повышались - из-за этого вся наша энергетика, весь жилищно-коммунальный комплекс находится в достаточно сложном положении.

Поэтому тарифы надо повышать. И в этих условиях - когда нужно повышать тарифы, когда идут бюджетные расходы - как мы предполагаем сдерживать инфляцию? За счет процентной ставки, и то, что Минфин сегодня через ценные бумаги забирает деньги с рынка, у банков забирает - тем самым мы уменьшаем денежную массу для того, чтобы сдерживать цены", - считает он.

Напомним, что с 1 сентября в Алматы подняли тарифы на коммунальные услуги. Повышение коснулось воды, канализации и отопления.

В середине сентября алматинцы жаловались на то, что счет за "свет" вырос с привычных трех тысяч до восьми тысяч тенге в прошлом месяце. В "АлматыЭнергоСбыт" тогда заявили, что основными причинами роста потребления электроэнергии в периоде июль-август являются: аномально высокая температура, которая привела к максимальному использованию кондиционеров и вентиляторов, а также каникулы детей и то, что световой день стал короче.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Нужно не тарифы повышать, а ловить и сажать казнокрадов вот тогда и с экономикой будет все в порядке.
21.11.2024, 10:46
Ingul
Ingul
Другого пути похоже не знают, самое простое-повысить цены и тарифы. оказывается погода виновата. А может причины глубже?
21.11.2024, 09:38
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января 2025 года в Казахстане будут увеличены пенсии: кого это коснетсяНовости Казахстана
22.10.2024, 20:03 0
Водителя арестовали и лишили прав за стикер на госномерахНовости Казахстана
07.11.2024, 11:45 0
Рубли и российские флаги в Байконуре расстроили казахстанцевНовости Казахстана
30.10.2024, 12:12 0
"Успейте снять наличные с карт" - в Нацбанке Казахстана пояснили рассылкуНовости Актау
07.11.2024, 16:03 0
Киркоров раскрыл свою настоящую фамилию и национальностьНовости Мира
04.11.2024, 19:52 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...