Экс-министра юстиции Бекетаева задержали после проверки Высшей аудиторской палаты

Марат Бекетаев. Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

«В соответствии с перечнем объектов госаудита на 2023 год, Высшей аудиторской палатой были проведены аудиторские мероприятия в министерстве юстиции и ее подведомственных организациях по использованию средств республиканского бюджета по отдельным бюджетным программам. Наши заключения были изъяты агентством РК по противодействию коррупции и отдельная группа лиц была задержана в этой связи», - ответил журналистам глава ВАП Алихан Смаилова.

Смаилов обратил внимание, что не знает точную причину задержания Бекетаева, но то, что ВАП провела аудит и заключения забрал «антикор» ­– остается фактом.

Напомним, Бекетаев был задержан 21 октября 2023 года по делу о коррупции в рамках объявленной Токаевым кампании по возврату незаконно выведенных активов. Бекетаев считается приближенным экс-председателя комитета национальной безопасности Карима Масимова, который сейчас отбывает наказание, будучи признанным виновным по делу о январских событиях. Отметим, что советником Бекетаева до январских событий был экс-глава Национального бюро по противодействию коррупции Талгат Татубаев, которого вместе с бывшим сенатором Кайратом Кожамжаровым считают причастным к фабрикации ряда громких уголовных дел. Позже стало известно, что его задержали при попытке скрыться из страны.

Заморозка $22 млрд Нацфонда, пьянство, попытка дискредитации Токаева – чем известен Бекетаев, читайте в материале КазТАГ.

12 июля 2024 года антикоррупционная служба завершила расследования против экс-министра юстиции Марата Бекетаева и бывшего вице-министра культуры и спорта Ерлана Кожагапанова.