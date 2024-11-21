Казахстану не хватает автогаза. Подробности

В ведомстве отметили, что в Казахстане сжиженный нефтяной газ поставляют 10 заводов. В текущем году прогнозируется производство на уровне 1,6 млн тонн, или 133 тыс. тонн в месяц. Потребность же равна 1,97 млн тонн, или 164 тыс. тонн ежемесячно. Дефицит в среднем достигает порядка 20%.

Нехватка связана с растущим из года в год потреблением. Только в прошлом году спрос увеличился на 28%, или 400 тыс. тонн – до 2,2 млн тонн (1,8 млн тонн в 2022 году). В Минэнерго уточнили, что становится больше авто на сжиженном газе.

Если в 2021 году, по данным МВД, в стране было 313 тыс. таких машин, то на 1 ноября 2024 года насчитывалось 661 тыс. транспортных средств на голубом топливе.

Во избежание дефицита, как сообщили в Минэнерго, ежемесячно выделяются дополнительные объемы при сверхпроизводстве газа от утвержденного плана заводов.

В том числе с декабря прошлого года министерство договорилось с "Тенгизшевройлом" об увеличении коммерческих поставок голубого топлива с 10 тыс. тонн до 20 тыс. тонн.

С 2026 года на внутренний рынок будут направляться объемы ГСМ с Кашагана.

Также с ноября прошлого года действует запрет на вывоз этого нефтепродукта.

Для увеличения ресурсной области в Атырауской области на базе Кашагана в 2026 году планируется достроить ГПЗ мощностью 1 млрд куб. м в год.

В Мангистауской области в Жанаозене в 2027 году также возведут завод по переработке голубого сырья.

Еще два ГПЗ появятся на базе месторождений Кашаган и Карачаганак в 2028-2030 годы.

Кроме того, для решения проблемы нужно довести предельные цены до уровня не ниже себестоимости производства, отметили в Минэнерго. Данный вопрос также прорабатывается.