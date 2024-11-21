18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
494.87
520.65
4.91
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
21.11.2024, 15:47

Казахстану не хватает автогаза. Подробности

Новости Казахстана 0 444

Дефицит автогаза в Казахстане составляет около 20%. В министерстве энергетики рассказали LS, как в стране будут бороться с нехваткой топлива.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

В ведомстве отметили, что в Казахстане сжиженный нефтяной газ поставляют 10 заводов. В текущем году прогнозируется производство на уровне 1,6 млн тонн, или 133 тыс. тонн в месяц. Потребность же равна 1,97 млн тонн, или 164 тыс. тонн ежемесячно. Дефицит в среднем достигает порядка 20%.

Нехватка связана с растущим из года в год потреблением. Только в прошлом году спрос увеличился на 28%, или 400 тыс. тонн – до 2,2 млн тонн (1,8 млн тонн в 2022 году). В Минэнерго уточнили, что становится больше авто на сжиженном газе.

Если в 2021 году, по данным МВД, в стране было 313 тыс. таких машин, то на 1 ноября 2024 года насчитывалось 661 тыс. транспортных средств на голубом топливе.

Во избежание дефицита, как сообщили в Минэнерго, ежемесячно выделяются дополнительные объемы при сверхпроизводстве газа от утвержденного плана заводов.

В том числе с декабря прошлого года министерство договорилось с "Тенгизшевройлом" об увеличении коммерческих поставок голубого топлива с 10 тыс. тонн до 20 тыс. тонн.

С 2026 года на внутренний рынок будут направляться объемы ГСМ с Кашагана.

Также с ноября прошлого года действует запрет на вывоз этого нефтепродукта.

Для увеличения ресурсной области в Атырауской области на базе Кашагана в 2026 году планируется достроить ГПЗ мощностью 1 млрд куб. м в год.

В Мангистауской области в Жанаозене в 2027 году также возведут завод по переработке голубого сырья.

Еще два ГПЗ появятся на базе месторождений Кашаган и Карачаганак в 2028-2030 годы.

Кроме того, для решения проблемы нужно довести предельные цены до уровня не ниже себестоимости производства, отметили в Минэнерго. Данный вопрос также прорабатывается.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января 2025 года в Казахстане будут увеличены пенсии: кого это коснетсяНовости Казахстана
22.10.2024, 20:03 0
Водителя арестовали и лишили прав за стикер на госномерахНовости Казахстана
07.11.2024, 11:45 0
Рубли и российские флаги в Байконуре расстроили казахстанцевНовости Казахстана
30.10.2024, 12:12 0
"Успейте снять наличные с карт" - в Нацбанке Казахстана пояснили рассылкуНовости Актау
07.11.2024, 16:03 0
Киркоров раскрыл свою настоящую фамилию и национальностьНовости Мира
04.11.2024, 19:52 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...