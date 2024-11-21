Сколько надо зарабатывать, чтобы считаться богатым в Казахстане, спросили министра

Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров в кулуарах сената сегодня отвечал на вопрос о том, кого в Казахстане можно считать богатым человеком, передает корреспондент NUR.KZ.
"Есть средние данные по стране, средние зарплаты. Всегда ее публикуют, где у нас хорошо зарабатывают. Это в нефтегазовой отрасли, в финансах. С точки зрения заработной платы. Я не говорю, если человек занимается предпринимательством, бизнесом, я ничего не говорю. У нас есть прожиточный минимум, есть категории людей, которые живут ниже этого прожиточного минимума, им оказывается помощь. Это зависит от каждого человека. Нужно зарабатывать больше средней зарплаты в Казахстане (чтобы считать себя богатым - прим. ред.)", - сказал Байбазаров.
При этом он добавил, что задача государства - активно помогать тем слоям, которые нуждаются в помощи и активно предлагать меры занятости.
"Я еще раз повторяю: есть те минимальные социальные стандарты, от которых мы отталкиваемся. Есть минимальная заработная плата в 85 тысяч тенге, это тот минимум, который государство должно обеспечивать. А дальше человек уже должен работать, стремиться к тем видам занятости, которая... (позволит больше зарабатывать - прим. ред.). Четкой градации нет", - резюмировал глава МНЭ.
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