Сколько надо зарабатывать, чтобы считаться богатым в Казахстане, спросили министра

Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров в кулуарах сената сегодня отвечал на вопрос о том, кого в Казахстане можно считать богатым человеком, передает корреспондент NUR.KZ.

Иллюстративное фото: pexels.com

Журналисты поинтересовались, сколько должен зарабатывать казахстанец, чтобы относить себя к богатым.

"Есть средние данные по стране, средние зарплаты. Всегда ее публикуют, где у нас хорошо зарабатывают. Это в нефтегазовой отрасли, в финансах. С точки зрения заработной платы. Я не говорю, если человек занимается предпринимательством, бизнесом, я ничего не говорю. У нас есть прожиточный минимум, есть категории людей, которые живут ниже этого прожиточного минимума, им оказывается помощь. Это зависит от каждого человека. Нужно зарабатывать больше средней зарплаты в Казахстане (чтобы считать себя богатым - прим. ред.)", - сказал Байбазаров.

При этом он добавил, что задача государства - активно помогать тем слоям, которые нуждаются в помощи и активно предлагать меры занятости.