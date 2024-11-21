Задержание криминального авторитета в Казахстане: стали известны подробности

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Сообщается, что прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту рейдерства одного из крупных предприятий Павлодарской области.

"Оперативно-разыскными мероприятиями, инициированными надзорным органом, установлено, что преступной группой во главе с криминальным авторитетом на протяжении длительного времени с применением угроз путем фальсификации документов осуществлялся захват имущества предпринимателей. Собственность бизнесменов присваивалась в составе преступной группы с четким распределением ролей. Ограничивался доступ собственников к предприятию, юридическое лицо регистрировалось на третьих лиц, после чего имущество реализовывалось", - рассказали в надзорном органе.

Ущерб, нанесенный владельцам, превысил миллиард тенге, с санкции суда на имущество фигурантов уголовного дела наложен арест, главный подозреваемый взят под стражу.