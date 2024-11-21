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21.11.2024, 17:13

Задержание криминального авторитета в Казахстане: стали известны подробности

Новости Казахстана 0 617

В прокуратуре Павлодарской области рассказали подробности задержания криминального авторитета, передает Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Сообщается, что прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту рейдерства одного из крупных предприятий Павлодарской области.

"Оперативно-разыскными мероприятиями, инициированными надзорным органом, установлено, что преступной группой во главе с криминальным авторитетом на протяжении длительного времени с применением угроз путем фальсификации документов осуществлялся захват имущества предпринимателей. Собственность бизнесменов присваивалась в составе преступной группы с четким распределением ролей. Ограничивался доступ собственников к предприятию, юридическое лицо регистрировалось на третьих лиц, после чего имущество реализовывалось", - рассказали в надзорном органе.

Ущерб, нанесенный владельцам, превысил миллиард тенге, с санкции суда на имущество фигурантов уголовного дела наложен арест, главный подозреваемый взят под стражу.

"В порядке надзора возобновлено пять досудебных расследований по другим фактам преступной деятельности группы лиц, возглавляемых вышеуказанным криминальным авторитетом. В настоящее время департаментом экономических расследований проводится досудебное расследование", - добавили в прокуратуре.

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