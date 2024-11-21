Официальные выходные на период с 1 по 4 января 2025 года анонсировали в Казахстане

«Министерством труда и социальной защиты населения РК подготовлен приказ, предусматривающий перенос выходного дня в январе 2025 года. Согласно приказу министра труда и социальной защиты населения РК «О переносе дня отдыха в 2025 году», выходной день с воскресенья, 5 января 2025 года, переносится на пятницу, 3 января 2025 года. Таким образом, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы смогут отдыхать с 1 по 4 января, а при шестидневной рабочей неделе – с 1 по 3 января», - сообщили в четверг в министерстве труда и социальной защиты населения.