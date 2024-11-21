Любовь к камням довела казахстанца до уголовной статьи в России

Районный суд Омской области вынес приговор 48-летнему гражданину Казахстан по обвинению в незаконном обороте нефрита, сообщает inbusiness.kz.

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По информации пресс-службы прокуратуры, два года назад мужчина попытался перевезти на машине через границу 1200 кг полудрагоценного камня нефрита стоимостью около 6 млн рублей.

Камни он вывозил из России в Казахстан, однако груз задержали сотрудники таможни на контрольно-пропускном пункте "Ольховка".

Суд оштрафовал мужчину на 500 тыс. рублей или 2,5 млн тенге. Незаконно добытый нефрит конфисковали в доход государства.