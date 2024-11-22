Казахстанка заявила об изнасиловании и получила срок

Казахстанку осудили за ложный донос об изнасиловании, передает Tengrinews.kz со ссылкой на прокуратуру Восточно-Казахстанской области.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Как сообщили в ведомстве, в феврале женщина в состоянии алкогольного опьянения находилась в квартире со знакомым мужчиной и добровольно вступила с ним в интимную связь. На следующий день она подала в полицию ложное заявление, обвинив его в изнасиловании.

Данное обвинение, по данным прокуратуры, привело к вовлечению невиновного мужчины в уголовное преследование и отвлечению ресурсов полиции Усть-Каменогорска на расследование несуществующего преступления.

В ходе досудебного расследования обвиняемая полностью признала свою вину в совершении заведомо ложного доноса, предусмотренного частью 3 статьи 419 УК РК. Она заключила процессуальное соглашение о признании вины.

"Приговором суда №2 города Усть-Каменогорска Ш. признана виновной по указанной статье Уголовного кодекса и ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно", - указывается в сообщении.

Приговор не вступил в законную силу.