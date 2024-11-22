Цены взлетели на продукты в Казахстане

Первое кредитное бюро сообщает , что цены на социально значимые продукты подпрыгнули самыми заметными недельными темпами с начала 2023 года, передает Liter.kz .

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В период с 12 по 19 ноября СЗПТ в среднем по РК подорожали на 0,4%, следует из данных БНС АСПиР РК. Таких темпов не фиксировали уже довольно давно – на протяжении последних 92 недель, с начала февраля прошлого года.

Особенно выделяется на этот раз репчатый лук, который с 12 ноября прибавил в цене сразу 4,8%. На сезонность это не похоже – в предыдущие три года в ноябре подобного не бывало, да и в октябре или декабре тоже.

Если смотреть по конкретным городам, то в период с 12 по 19 ноября самый ощутимый скачок цен на лук, выше 10%, фиксировался в Павлодаре (+16,4%), Актобе (+14,8%), Петропавловске (+12,6%) и Алматы (+12,5%). Особенно интересно выходит с Актобе – здесь и неделей ранее цены на лук выросли очень ощутимо, на 17,4%.

Собственно, в целом по стране лук дорожает довольно заметно уже четвертую неделю подряд. С начала месяца цены на него подросли на 12,4%.