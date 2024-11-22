Президент Казахстана дал срочное поручение в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение премьер-министру, руководителю администрации Президента, руководителям всех силовых ведомств и акимам принять срочные меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины. Об этом вечером 21 ноября сообщил советник - пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает Tengrinews.kz.
"Председатели палат Парламента Казахстана поставлены в известность о принимаемых мерах. Положение дел в стране находится на личном контроле у Президента", - говорится в сообщении.
Как отметил Берик Уали, для нашего государства главная стратегическая цель - сохранение стабильности, спокойствия, законности и порядка.
"Казахстан неоднократно выступал за решение вопроса о прекращении военных действий между двумя славянскими народами путем переговоров", - написал советник - пресс-секретарь Президента Казахстана.
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