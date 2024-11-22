Президент Казахстана дал срочное поручение в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение премьер-министру, руководителю администрации Президента, руководителям всех силовых ведомств и акимам принять срочные меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины. Об этом вечером 21 ноября сообщил советник - пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает Tengrinews.kz.