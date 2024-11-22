Пенсионер в ЗКО добровольно отдал мошенникам 100 миллионов тенге со своего депозита

В Бурлинском районе Западно-Казахстанской области пенсионер попался на удочку мошенников и добровольно отдал им 100 миллионов тенге, снимая деньги со своего депозита в течение двух недель и перечисляя на счета преступников, передает Tengrinews.kz со ссылкой газету "Надежда" .

О вопиющем случае рассказал начальник Бурлинского районного отдела полиции Султан Шалдарбеков. "Большая часть мошеннических схем и дел проходит в интернете. Только по итогам 10 месяцев текущего года в нашем районе зарегистрировано 22 таких факта. Все

О вопиющем случае рассказал начальник Бурлинского районного отдела полиции Султан Шалдарбеков.

"Большая часть мошеннических схем и дел проходит в интернете. Только по итогам 10 месяцев текущего года в нашем районе зарегистрировано 22 таких факта. Всего в нынешнем году зарегистрировано 45 фактов мошенничества, из них по 27 эпизодам дела были направлены в суд", - сообщил Шалдарбеков.

Самая популярная схема "развода" - разными ухищрениями заставить ничего не подозревающего человека перевести деньги на счет злоумышленников. При этом мошенники грамотно используют психологические уловки в беседе, например, говорят, что нужно действовать быстро, не дают жертве опомниться. Все жертвы, когда наступает момент прозрения, пребывают в прострации, говорят, что действовали как под гипнозом.

В полиции предупредили, что не нужно вступать в разговоры с людьми, которые звонят по телефону (особенно на ватсап), представляются банковскими работниками, сотрудниками полиции и иных органов, говорят, что злоумышленники пытаются оформить на ваше имя кредит, и т. д.

Также нужно тщательно оберегать свои личные данные, не делиться ими в интернете, особенно на сомнительных сайтах, так как именно по таким базам мошенники и вычисляют для себя потенциальных жертв.