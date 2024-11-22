Срочные меры: премьер-министр провел оперативное совещание

В правительстве Казахстана провели оперативное совещание по исполнению поручений Главы государства в связи с ситуацией вокруг Украины, передает Tengrinews.kz .

Фото пресс-службы правительства

Премьер-министр Олжас Бектенов провел оперативное совещание о принятии срочных мер по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с ситуацией вокруг Украины с руководством министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, иностранных дел, здравоохранения, транспорта, энергетики, промышленности и строительства, национальной экономики, финансов.

Министр обороны Руслан Жаксылыков доложил о мерах по защите стратегических и инфраструктурных объектов. Бектенов поставил задачи для усиления работы всех служб, особое внимание уделив стабильности, общественному порядку, безопасности транспорта и объектов жизнеобеспечения.

Премьер поручил руководителям структур строго следить за выполнением поручений Президента и незамедлительно докладывать об изменениях в обстановке.

Напомним, ранее Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение премьер-министру, руководителю Администрации Президента, руководителям всех силовых ведомств и акимам принять срочные меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины.