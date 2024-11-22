Билет до Астаны подскочил в цене до 105 тысяч рублей после речи главы РФ

Военкор Стешин рассказал, кто нажился на обращении Путина после ударов по Днепропетровску: «Шерсть и перхоть побежали из России», передает hibiny.ru

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В ответ на удары ВСУ натовским оружием по территории России прозвучало экстренное обращение российского лидера Владимира Путина. Глава РФ рассказал, что в ответ ВС РФ ударили по Днепропетровску. При этом была использована новая русская ракета «Орешник». Но, несмотря на то, что предупреждение было сделано Западу, кое-кто в России сильно напрягся.

Военкор Дмитрий Стешин в своём Telegram-канале «Русский тарантасъ» отметил, что на обращении Путина нажился «Аэрофлот» и ряд других авиакомпаний.

Цены на билеты взлетели мгновенно. Шерсть и перхоть побежали из России, такое впечатление, что они с собранными чемоданами живут… С другой стороны, а что им надо? Кредитка, загранпаспорт, зарядка для телефона. Нос клоуна Дмитрий Стешин

Эксперт отметил, что билет до Астаны подскочил в цене до 105 тысяч рублей в один конец. Но это не рекорд.

На следующий день после «марша Пригожина» в соцсетях релоканты жаловались, что приобретали билеты на самолёт за 200 тысяч рублей в эконом-класс, поэтому оказывались в другой стране без денег и возможности вернуться.

Справка: 17 ноября стало известно, что США впервые дали добро Украине на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов в глубину российской территории. 19 ноября ВСУ атаковали объект в Брянской области шестью баллистическими ракетами.

В ответ российская сторона произвела запуск сверхзвуковой ракеты по Днепропетровску. 21 октября президент РФ Владимир Путин в своём обращении сообщил, что «в случае эскалации агрессивных действий мы будем отвечать решительно и зеркально».

Ранее военный блогер Юрий Подоляка ответил, почему Киеву стало страшно после ракетного удара по Днепропетровску.