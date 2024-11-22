Сотрудник КТЖ устроил на работу знакомого и получил срок

В Актюбинской области суд вынес приговор в отношении начальника Жемского эксплуатационного локомотивного депо филиала "Батыс" ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки". Его признали виновным в получении взятки в 1,5 миллиона тенге, передает Tengrinews.kz .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Как сообщила пресс-служба Антикора, бывший начальник депо признан виновным в получении через посредника - менеджера по кадрам локомотивного депо взятки в сумме 1,5 миллиона тенге за трудоустройство некоего гражданина на должность помощника машиниста тепловоза.

"Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев. Этим же приговором посредник осужден к 1 году 6 месяцам лишения свободы, лицо, давшее взятку, и его пособник – к 3 годам лишения свободы", - сообщили в Антикоррупционной службе.

Одновременно с этим осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора. Судебный акт в законную силу не вступил.