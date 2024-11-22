Индексы автодорог изменили в Казахстане

В Казахстане введены новые индексы для автодорог международного и республиканского значения, передает Tengri Auto .

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По данным Министерства транспорта, теперь дороги обозначаются индексами KAZ и KZ.

Индекс KAZ был присвоен 23 автомобильным дорогам, проходящим через несколько регионов. Например, трасса от Астаны до Алматы через Караганду обозначена как KAZ01. Маршрут от Астаны до границы с Россией через Петропавловск получил индекс KAZ02.

Индекс KZ применяется к 88 дорогам внутри одного региона. Например, в Актюбинской области дорога Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз получила индекс KZ04-02, где "04" обозначает регион, а "02" - порядковый номер дороги. В Жамбылской области трасса Мерке – Шу – Бурылбайтал обозначена как KZ08-04.

Старые индексы, такие как E и АН, присвоенные в рамках международных соглашений, останутся без изменений. Это позволит сохранить последовательность в международной транспортной системе и обеспечить удобство для транзита.

С перечнем, наименованиями и индексами автомобильных дорог можно ознакомиться по ссылке.