Дмитрий Мун стал замглавы Минцифры Казахстана

Сегодня был назначен новый замглавы Минцифры Казахстана - им стал Дмитрий Мун. Подписан соответствующее постановление, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал правительства .

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"Постановлением Правительства Республики Казахстан Мун Дмитрий Андреевич назначен на должность вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

По информации сайта премьер-министра РК, Дмитрий Мун родился в 1991 году в Астане.

Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.

Трудовую деятельность начал в 2014 году экспертом Центра АО "Института экономических исследований", г. Астана.

В разные годы работал менеджером АО "Казпочта" и начальником отдела в Управлении выборной работы и правового регулирования Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

С 2019 по 2020 годы - инженер-программист департамента АО "Национальные информационные технологии".

С 2020 по 2023 годы был управляющим директором Big Data АО "Национальные информационные технологии".

С 2023 до назначения был заместителем председателя правления АО "Национальные информационные технологии".