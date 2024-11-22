На границе России и Казахстана ограничат движение на одном из КПП

В Астраханской области на въезде пункта пропуска Караузек введут ограничение движения транспортных средств, передает inbusiness.kz со ссылкой на министерство транспорта региона.

Фото: lotosgtrk.ru

“В связи с проводимыми монтажными работами на въезде пункта пропуска Караузек, с 25 ноября по 16 декабря 2024 года, будет действовать ограничение движения транспортных средств через автомобильный пункт пропуска”, - говорится в сообщении.

Уточняется, что работы будут проводиться по монтажу оборудования въездных групп пункта пропуска.

Граждан просят запланировать поездку, с целью исключения вынужденного простоя транспортных средств в пункте пропуска, и выбора иного маршрута движения на время проведения работ.