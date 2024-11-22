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22.11.2024, 14:23

Доллар снова выше 500 тенге в обменниках

Новости Казахстана 0 315

Курс доллара в обменных пунктах Казахстана снова вырос. В ряде городов продажа американской валюты уже превышает отметку в 500 тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

По состоянию на 13:30 средний курс доллара на покупку и продажу составил:

  • Астана: покупка - 496,02 тенге, продажа - 501,02 тенге;
  • Алматы: покупка - 497,93 тенге, продажа - 500,03 тенге;
  • Актау: покупка - 495,00 тенге, продажа - 499,00 тенге;
  • Актобе: покупка - 498,50 тенге, продажа - 501,50 тенге;
  • Костанай: покупка - 497,33 тенге, продажа - 501,00 тенге;
  • Павлодар: покупка - 497,56 тенге, продажа - 499,56 тенге;
  • Семей: покупка - 496,07 тенге, продажа - 502,00 тенге;
  • Шымкент: покупка - 498 тенге, продажа - 500 тенге.

Наибольший курс зафиксирован в Семее, где продажа доллара достигла отметки 502 тенге.

Отметим, что по состоянию на 11:05 22 ноября доллар в обменниках Астаны продавали за 499,06 тенге, покупали за 494,03 тенге. В Алматы продажа американской валюты составляла 499,21 тенге, покупка - 497,03 тенге.

Добавим, что в России доллар резко вырос до 103 рублей, прибавив 2 рубля за несколько часов торгов. Это одно из самых быстрых подорожаний за последнее время. Эксперты считают, что российский рубль ослаб из-за изменений в торговом балансе и геополитической напряженности.

Напомним, ранее заместитель председателя Национального банка Акылжан Баймагамбетов объяснил, почему регулятор не вмешивается в курс тенге.

В свою очередь председатель Нацбанка Тимур Сулейменов подчеркнул, что плавающий курс тенге является важным механизмом для стабилизации макроэкономической ситуации. Он напомнил, что с 2015 года финрегулятор перешел на этот курс, который работает как автоматический стабилизатор. В связи с улучшением ситуации в макроэкономике курс тенге продемонстрировал рост на 4 процента. Однако, по словам главы Нацбанка, в мире есть еще неопределенность, которая оказывает влияние на валютные колебания.

Ранее в Нацбанке заявили, что в настоящее время наблюдается повышенная волатильность на глобальных финансовых рынках, что связано с результатами президентских выборов в США. Отмечалось, что победа Дональда Трампа вызвала укрепление доллара и ослабление валют развивающихся стран, включая тенге.

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