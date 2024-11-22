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22.11.2024, 15:13

Мобильная связь и интернет подорожают в декабре у многих казахстанцев

Новости Казахстана 0 896

Казахстанский оператор связи повышает цены на некоторые тарифы. Причины повышения выяснил корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Ранее абонентам Kcell и Activ пришли сообщения о повышении абонентской платы по тарифам.

Скриншоты SMS

В ответ на официальный запрос редакции в Kcell (владелец бренда Activ) сообщили, что с 13 декабря планируется корректировка стоимости 18 тарифных планов Kcell и Activ.

"Среднее увеличение стоимости составит от 6 до 25 процентов (в среднем 400 тенге) в зависимости от текущих условий тарифа", - сообщили в Kcell.

В компании заявили, что тарифная политика Kcell и Activ формируется в зависимости от рыночных условий.

"Наша себестоимость растет ежегодно, например, повышение цены на электроэнергию напрямую влияет на стоимость тарифа. Для сравнения, одна базовая станция потребляет столько электроэнергии, сколько 20 средних квартир. Кроме того, колебания валютных курсов также влияют на стоимость предоставляемых услуг, поскольку оборудование, необходимое для модернизации и поддержания сети, закупается за рубежом", - разъяснили в компании.

В Агентстве по защите и развитию конкуренции (АЗРК) в ответ на запрос Tengrinews.kz отметили, что с 2017 года государство не регулирует цены на услуги мобильных операторов. По закону о связи цены и тарифы операторы определяют сами.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Народ, откажитесь от Kcell и Activ, это компании "семьи", не надо им помогать наживаться на народе.
22.11.2024, 10:29
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