Мобильная связь и интернет подорожают в декабре у многих казахстанцев

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Ранее абонентам Kcell и Activ пришли сообщения о повышении абонентской платы по тарифам.

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В ответ на официальный запрос редакции в Kcell (владелец бренда Activ) сообщили, что с 13 декабря планируется корректировка стоимости 18 тарифных планов Kcell и Activ.

"Среднее увеличение стоимости составит от 6 до 25 процентов (в среднем 400 тенге) в зависимости от текущих условий тарифа", - сообщили в Kcell.

В компании заявили, что тарифная политика Kcell и Activ формируется в зависимости от рыночных условий.

"Наша себестоимость растет ежегодно, например, повышение цены на электроэнергию напрямую влияет на стоимость тарифа. Для сравнения, одна базовая станция потребляет столько электроэнергии, сколько 20 средних квартир. Кроме того, колебания валютных курсов также влияют на стоимость предоставляемых услуг, поскольку оборудование, необходимое для модернизации и поддержания сети, закупается за рубежом", - разъяснили в компании.

В Агентстве по защите и развитию конкуренции (АЗРК) в ответ на запрос Tengrinews.kz отметили, что с 2017 года государство не регулирует цены на услуги мобильных операторов. По закону о связи цены и тарифы операторы определяют сами.