Брата и сестру изнасиловали в Павлодарской области: стали известны подробности

В Павлодарской области выявили очередной факт изнасилования над несовершеннолетними. Жертвами в этот раз стали брат и сестра 16 и 15 лет. О подробностях дела рассказала в ходе брифинга руководитель управления образования Павлодарской области Самал Айтказина, передает Liter.kz .

Фотоколлаж: Liter.kz

О шокирующем инциденте стало известно сегодня, 22 ноября. 16-летняя девочка рассказала о надругательстве со стороны опекуна, которое произошло несколько лет назад.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что изнасиловали и 15-летнего брата девочки.

По данному факту полиция задержала двоих подозреваемых.

По словам руководителя областного управления образования Самал Айтказиной, брат и сестра воспитанники детского дома в Железинском районе. Детей в 2018 году усыновили приемные родители, спустя четыре года их обратно вернули в детский дом.

“Девочка сообщила гинекологу, что в рамках проживания в приемной семье были совершены действия насильственного характера. Из приемной семьи их вернули. В то время говорили, что дети не слушались, проявляли свой характер. Поэтому опекуны оформили возврат”, – сообщила Самал Айтказина.

К слову, именно в 2018 году из Железинского детского дома в приемные семьи отправили пятерых детей 2002-2009 годов рождения. В 2022 году всех возвратили обратно в детдом.

В управлении образования заверили, что по каждому случаю будет проведено служебное расследование. Кроме того, со всеми воспитанниками проведут беседу, медицинский осмотр.

Однако детей, которых усыновили приемные семьи, будут проверять лишь с согласия законных опекунов.

“Будут проверять детей, которые в детских домах. Остальных детей, которые в приемных семьях, будут проверять только с согласия родителей и опекунов. С детьми будут работать психологи, правоохранительные органы”, – добавила Самал Айтказина.

Напомним, что в этом же Железинском районе в ходе гинекологического обследования воспитанниц одного из детских домов выявили связь 16-летней девочки со взрослым мужчиной. Им оказался ее опекун.